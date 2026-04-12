Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Svet vyzýva USA a Irán na pokračovanie rokovaní, dohoda zatiaľ nevznikla
Medzinárodní lídri vyzvali Spojené štáty a Irán, aby pokračovali v rokovaniach o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Víkendové rozhovory v pakistanskom Islamabáde sa po ...
12.4.2026 (SITA.sk) - Medzinárodní lídri vyzvali Spojené štáty a Irán, aby pokračovali v rokovaniach o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Víkendové rozhovory v pakistanskom Islamabáde sa po dlhých hodinách skončili bez dohody.
Podpora dialógu
Pakistan, ktorý rokovania hostil, zdôraznil potrebu zachovania prímeria. Minister zahraničných vecí Išák Dar uviedol, že krajina bude naďalej podporovať dialóg medzi oboma stranami.
Európska únia označila diplomaciu za kľúčovú. Podľa jej zástupcov je nevyhnutné pokračovať v rokovaniach a dosiahnuť politické riešenie konfliktu.
Do sprostredkovania sa ponúklo aj Rusko. Prezident Vladimir Putin vyjadril pripravenosť pomôcť pri hľadaní trvalého mieru a podporiť diplomatické úsilie.
Sklamanie z neúspechu
Veľká Británia priznala sklamanie z neúspechu rokovaní, no zdôraznila, že aj neúspešné rozhovory majú význam. „V diplomacii zlyhávate, kým neuspejete,“ uviedol minister zdravotníctva Wes Streeting.
Podobne reagovala aj Austrália, ktorá vyzvala na pokračovanie prímeria a návrat k rokovaciemu stolu. Podľa nej je ďalší dialóg jedinou cestou k stabilite v regióne.
Zdroj: SITA.sk - Svet vyzýva USA a Irán na pokračovanie rokovaní, dohoda zatiaľ nevznikla © SITA Všetky práva vyhradené.
