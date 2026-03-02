|
Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
|
|
Svetová elita stolného futbalu mieri do Bratislavy: oc tehelko hostí prestížny Rosengart Open 2026
Tagy: Futbal OC Tehelko PR
V dňoch 6. - 8. marca 2026 sa oc tehelko stane dejiskom prestížneho medzinárodného turnaja FUS Slovak Rosengart Open 2026 (ITSF 750). Do hlavného mesta pricestujú špičkoví hráči stolného futbalu z ...
2.3.2026 (SITA.sk) - V dňoch 6. – 8. marca 2026 sa oc tehelko stane dejiskom prestížneho medzinárodného turnaja FUS Slovak Rosengart Open 2026 (ITSF 750). Do hlavného mesta pricestujú špičkoví hráči stolného futbalu z viacerých krajín sveta a spolu s nimi aj atmosféra svetového športu. Súčasťou podujatia budú aj interaktívne súťaže pre verejnosť, v rámci ktorých si návštevníci môžu zmerať sily s profesionálmi.
Turnaj kategórie ITSF 750 patrí medzi významné body oficiálneho kalendára Medzinárodnej federácie stolného futbalu (ITSF) a pravidelne priťahuje skúsených hráčov aj nastupujúce talenty. Počas troch dní budú môcť návštevníci sledovať napínavé súboje v kategóriách OPEN, Women, Mixed Doubles či Junior a zažiť dynamiku, presnosť a rýchlosť tohto čoraz populárnejšieho športu z bezprostrednej blízkosti. Turnaj prinesie do Bratislavy medzinárodnú konkurenciu a potvrdzuje rastúce postavenie Slovenska na mape európskeho stolného futbalu.
Podujatie zároveň predstavuje príležitosť priblížiť tento šport širšej verejnosti. Stolný futbal dnes už dávno nie je len voľnočasovou aktivitou – ide o organizovaný šport s vlastnými rebríčkami, profesionálnymi hráčmi a svetovými turnajmi. Rosengart Open tak návštevníkom ponúkne autentický zážitok zo športu, ktorý kombinuje techniku, taktiku aj rýchle reflexy.
Program však nie je určený len pre registrovaných hráčov. V sobotu a nedeľu (7. – 8. marca) od 13:00 do 17:00 sa oc tehelko premení aj na zónu aktívnej zábavy pre verejnosť. V rámci výzvy "Poraz majstra!" sa môžu návštevníci postaviť proti profesionálnemu hráčovi a pokúsiť sa mu streliť gól. Stačí jediný presný zásah a odmenou bude cena od oc tehelko a jeho partnerov.
Súťaž "Vystrieľaj si cenu!" preverí presnosť a pohotovosť – tri pokusy na prestrelenie obrany rozhodnú o tom, kto si odnesie výhru, napríklad chutný pizza slice od Pizza Forza.
Súťaže sú otvorené pre deti aj dospelých a ponúkajú jedinečnú príležitosť zažiť turnajovú atmosféru priamo pri hracom stole. Profesionálni turnajoví hráči sa do verejných súťaží nezapájajú, vďaka čomu majú návštevníci férovú šancu na úspech.
Obchodné centrum na Tehelnom poli – oc tehelko dlhodobo rozvíja svoju identitu ako športovo-nákupná destinácia v bezprostrednej blízkosti Národného futbalového štadióna. Organizáciou medzinárodného turnaja v stolnom futbale nadväzuje na sériu športových podujatí, ktoré pravidelne prináša svojim návštevníkom – od futbalových turnajov vo FootballPARK-u až po tematické fanzóny počas významných športových udalostí.
"Šport je prirodzenou súčasťou našej identity. Nielen preto nás veľmi teší, že môžeme úvodom marca priniesť podujatie medzinárodného formátu, ktoré prepája profesionálny šport so zábavou pre širokú verejnosť. Veríme, že Rosengart Open priláka fanúšikov dynamických športov aj rodiny, ktoré si chcú užiť aktívny víkend," informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Marcový víkend tak v oc tehelko spojí špičkový šport, interaktívnu zábavu aj kvalitnú ponuku prevádzok pod jednou strechou. Návštevníci môžu spojiť sledovanie svetového turnaja s nákupmi či gastronómiou a stráviť víkend v centre, ktoré prirodzene prepája šport, komunitu a mestský život.
Vstup na podujatie je voľný. Viac informácií nájdete na www.tehelko.sk a oficiálnej facebookovej udalosti obchodného centra.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Svetová elita stolného futbalu mieri do Bratislavy: oc tehelko hostí prestížny Rosengart Open 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Skúste dať gól profesionálovi
Tehelné pole ako prirodzené centrum športu
Tagy: Futbal OC Tehelko PR
