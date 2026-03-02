|
Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
Denník - Správy
02. marca 2026
Vallo a Droba ohlásili kandidatúru na post šéfov samospráv, podporí ich štvorica strán- VIDEO
Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba v pondelok oficiálne ohlásili svoju ...
Premiant v čerpaní eurofondov
„Verím, že tieto strany budú aj v budúcej vláde a že to bude nová etapa vzťahov Bratislavy s vládou," uviedol na tlačovej konferencii primátor Vallo. Zároveň vyzdvihol úspechy súčasného vedenia mesta, ako zvýšenie transparentnosti mestských podnikov, či dvojnásobné množstvo investícií.
„To sme urobili napriek tomu, že sme znížili zadlženie Bratislavy, ktoré bude na konci roka 43,5 percenta," skonštatoval súčasný primátor hlavného mesta. Vallo zdôraznil, že Bratislava je premiant v čerpaní eurofondov a ďalej má pripravené ďalšie projekty za stovky miliónov eur.
„Zrekonštruovali sme viaceré električkové radiály, tento rok sa pustíme do rekonštrukcie ružinovskej radiály. Chystáme určite Plató, chystáme električku do Borov, električku na Pribinovej a veľkou témou ostáva aj bezpečnosť," vymenoval primátor. Ako dodal, nová štvorkoalícia má tiež zhodu v rámci mestských čast, nakoľko za kľúčovú považuje spoluprácu.
Boj s investičnými dlhmi
Svoju oficiálnu kandidatúru na predsedu BSK s podporou spomínanej koalície ohlásil aj súčasný župan Juraj Droba s tým, že ku konkrétnym krokom programu sa vyjadria neskôr. Droba vyjadril presvedčenie, že Bratislava a BSK majú ambíciu byť centrom pre zvyšok Slovenska tak, aby sa tu každý cítil dobre.
Zároveň pripomenul, že pri svojom nástupe do funkcie bojoval kraj s investičnými dlhmi, ktoré prehlboval aj vysoký prírastok obyvateľov v počte 9 až 10-tisíc ročne. Súčasný župan zdôraznil, že za posledných rokov pribudli v kraji mnohé školy, školské areály či telocvične.
„Spustili sme obchvat Malokarpatska, dnes obstarávame projektovú dokumentáciu na obchvat Modry a pôjdeme krok za krokom celým úsekom," skonštatoval Droba. V oblasti kultúry súčasné vedenie BSK vynovilo divadlo Aréna či Bratislavské bábkové divadlo, ale aj seneckú synagógu či ekocentrum v Čunove.
Model pre národnú politiku
„Chcem verejne deklarovať, nejdem bojovať proti niekomu, ideme bojovať za nás, za obyvateľov BSK," skonštatoval súčasný župan a zároveň dodal, že chce pokračovať v práci, ktorú začal a ktorú vykonáva už osem rokov. Predseda PS Michal Šimečka označil za dobrú správu, že sa Matúš Vallo a Juraj Droba rozhodli opäť kandidovať na svoje posty. Vyzdvihol, že obaja majú za sebou mnoho úspešných projektov a svoju prácu vykonávajú tak, aby zlepšili život obyvateľom.
Za druhú dobrú správu Šimečka považuje ohlásenie spomínanej koalície. Podľa neho to nie len o županovi alebo primátorovi, ale aj o veľkom množstve kandidátov či už do mestských časti v Bratislave alebo miest v BSK.
„Budú to stovky ľudí, za ktorých kvalitu ručíme my a ručí táto koalícia," skonštatoval líder progresívcov. Táto koalícia a jej fungovanie podľa neho môže byť modelom aj pre národnú politiku, ale aj pre iné mestá a iné kraje.
„Treťou dobrou správou je, že funkčná spolupráca v tejto zostave môže byť a podľa mňa by aj mala byt predzvesťou spolupráce našich strán v národnej politike," doplnil šéf PS a zopakoval, že na to aby Bratislava a BSK prosperovali potrebuje samospráva spolupracovať s národnou úrovňou, teda s vládou.
Konštruktívna spolupráca
„A to bude naša úloha, aby sme vymenili vládu Roberta Fica v nasledujúcich voľbách," uzavrel Šimečka. Predseda SaS Branislav Gröhling skonštatoval, že Bratislava a Bratislavský kraj je živý organizmus a ľudí nezaujíma kto má aké kompetencie, ale zaujímajú ich výsledky práce, ktoré sú podľa neho v prípade oboch kandidátov viditeľné a pozitívne. Úspech spomínanej koalície v komunálnych voľnách považuje za prvý krok k zmene krajiny, pričom druhým krokom majú byť parlamentné voľby.
Predseda Demkoratov Jaroslav Naď na záver dodal, že jeho strana má v Bratislavskom kraji viac ako 300 členov, ktorí sú pripravení na terénnu kampaň v prospech Matúša Valla a Juraja Drobu. Rovnako ako predseda SaS vyzdvihol konštruktívnu spoluprácu s oboma kandidátmi v minulosti.
„Myslím si, že takto spoločne porazíme akéhokoľvek kandidáta, ktorého nasadí vládna koalícia v Bratislave a následne aj politickú stanu Smer v o voľbách 2027," uzavrel Naď.
Zdroj: SITA.sk - Vallo a Droba ohlásili kandidatúru na post šéfov samospráv, podporí ich štvorica strán- VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
