Svetový Deň Cirkusu 2022: Víkend plný cirkusových predstavení, workshopov a programu pre deti do 99 rokov!

Množstvo cirkusových predstavení a k tomu rôzne tvorivé dielne a program pre dospelých aj pre deti. To všetko prinesie najbližší víkend v rámci 10. ročníka festivalu Svetový Deň Cirkusu 2022. Uskutoční sa od piatku 8. do nedele 10. apríla v Karloveskom centre kultúry.

Festival už tradične odštartuje v piatok Galavečerom v Karloveskom centre kultúry. Po šťavnatej ochutnávke slovenského i medzinárodného cirkusu sa bude na detskom ihrisku konať Fire Night – podujatie, kde budú tanečníci a žongléri krotiť oheň za sprievodu hudby kapely Gonsofus.

V sobotu a v nedeľu prebehne množstvo akrobatických, žonglérskych, pohybových a balančných workshopov pod vedením domácich lektorov i hosťujúcich profesionálov zo zahraničia. Zároveň sa okolie Karloveského centra kultúry premení na cirkusovú zónu, chýbať nebude maľovanie na tvár, tvorivé dielne, cirkusové dielne či “chill out” pri fontáne. V sobotu o 18:30 prebehne medzinárodné predstavenie – ukážka novinky z dielne La Zia Production, po ktorej bude nasledovať Open Stage.

Hoci cirkus je na Slovensku stále pomerne málo známy, celosvetovo je už roky etablovaným žánrom. Európsky parlament prijal v roku 2005 uznesenie, v ktorom uznal cirkus ako súčasť európskej kultúry. Oslava Svetového dňa cirkusu je medzinárodnou tradíciou, oficiálny dátum je 3. aprílová sobota (bratislavský festival je o týždeň posunutý kvôli kolízii s Veľkonočnými sviatkami). V roku 2019 sa Svetový deň cirkusu oslavoval pod patronátom monackej princeznej Stephanie na viac ako 328 miestach po celom svete.



„Tento rok slávi festival Svetový deň cirkusu svoje 10. výročie. Zlepšená pandemická situácia nám umožňuje v plnej miere naplniť cieľ tohto komunitného podujatia, osobne sa stretnúť, spoznať artistov, stráviť spoločne čas a budovať vzťahy pomocou netradičnej pohybovej aktivity na hranici umenia a športu,“ povedala Elena Kremnická z občianskeho združenia Cirkus-kus.

Občianske združenie Cirkus-kus, ktoré pôsobí v Karloveskom centre kultúry už 6. sezónu, stihlo za tú dobu vychovať a podporiť mnoho talentov. Participuje na karloveských kultúrnych a športových podujatiach a vytvára nezameniteľný kolorit lokálnej kultúry. V spolupráci s Karlovou Vsou organizuje jubilejný 10. ročník Svetového Dňa Cirkusu.

Galavečer – PI 8. 4. o 18:00 (90 minút)

Karloveské centrum kultúry

Vstupné: predpredaj dospelí 10€, deti 5€; na mieste dospelí 12€, deti 6€

Galavečer je varietné cirkusové predstavenie kombinujúce ukážky rôznych cirkusových disciplín. Tešiť sa môžete na premiéru nového sóloveho čísla Zuzky Drobnej, ktorá na festival príde až z ďalekého Toulouse, z cirkusovej školy Ésacto'Lido. Zuzku ste mohli vidieť vystupovať minulé leto napríklad na festivale Pohoda, v Novej Cvernovke, v Hideparku a na ďalších kultúrnych podujatiach. Medzinárodne uznávaná umelkyňa Anna Weszelovszky z Budapešti nám predstaví číslo s poetickým názvom Hidden Layers. Stano Mečiar, známy z mnohých televíznych relácií vrátane show Česko Slovensko má talent, predvedie akrobaciu v obrovskom kovovom kruhu – takzvanom Cyr wheele. Klaun 21. storočia Slížo zase pobaví diabolovým číslom s názvom Peaky Blinders.

Hosťujúce združenie Cirkus-kus si taktiež pripravilo viaceré novinky, napríklad svetelnú show spájajúcu žonglovanie a videoprojekciu v podaní Dávida Vága. Helena Škovierová prepojí vzdušnú akrobaciu s vizuálnym umením v čísle Kaleidoskop, Tereza Trenčanská a Tamara Cabovská ukážu nové vzdušno-akrobatické duo. S krátkou ukážkou z iného sveta sa predstavia aj žiaci tejto cirkusovej školy. Večerom budú divákov sprevádzať umelci zoskupenia Kaukliar.



Fire Night – PI 8. 4. o 20:00 (120 minút)

Ihrisko pri Karloveskom centre kultúry

Vstupné: dobrovoľné



Za sprievodu živej hudby v podaní kapely Gonsofus rozžiaria ohniví žongléri priestor detského ihriska vedľa Karloveského centra kultúry. Ohnivý spektákel zastrešuje pražská skupina Fire Jokers, ktorá má skúsenosti s ohnivými podujatiami po celej Európe.

Workshopy – SO 9. 4. od 8:30 do 18:00 a NE 10. 4. od 9:30 do 14:00

Karloveské centrum kultúry, Ihrisko, Parčík, Telocvičňa Molecova 1/A,

Vstupné: predpredaj Masterclass 25€, Zvedavec 15€; na mieste Masterclass 27€, Zvedavec 16€

V rámci festivalu bude veľa možností vyskúšať si cirkus na vlastnej koži. Workshopy sú rozdelené do dvoch kategórií – Zvedavec a Masterclass. Workshopy v kategórii Zvedavec sú určené začiatočníkom, nie sú na ne potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti. Kategória Masterclass cieli na skúsenejších cirkusantov. Môžete sa tešiť na tricklinový workshop v podaní Slackline Slovakia, kontaktné žonglovanie v réžii Cirkus-kusu, akrobaciu na čínskej tyči s Fláviou Savi (FR), fishtailový workshop pod vedením Anny Weszelovsky (HU), umenie manipulácie s objektami so Zuzkou Drobnou (FR/SK) a mnohé ďalšie.

Sprievodný program pre deti – SO 9. 4. od 10:00 do 17:00

Vstupné: zadarmo

Sprievodný program sa uskutoční v blízkosti detského ihriska pri Karloveskom centre kultúry a zahŕňa detské cirkusové workshopy, tvorivé dielne, maľovanie na tvár a zipline.

La Zia Production, Allegria Makarena SO 9. 4. o 18:30 (45 minút)

Karloveské centrum kultúry

Vstupné: predpredaj dospelí 10€, deti 5€; na mieste dospelí 12€, deti 6€

„La Zia Production“ vznikla po úspešnom turné „12 Birds and one Stone“ po strednej a východnej Európe. „12 Birds and one Stone“ ste mohli vidieť minulé leto napríklad na festivale Pohoda, v Novej Cvernovke, v Hideparku a na ďalších kultúrnych podujatiach. Zuzana a Flavia dali hlavy dohromady a vytvorili inovatívne predstavenie Allegria Makarena, kde kombinujú akrobaciu na čínskej tyči s klaunériou a žonglovaním s kontaktnou loptou. Po predstavení bude nasledovať diskusia s umelcami na tému “Ako sa stať sa cirkusovým umelcom a je lepšie byť samoukom alebo absolventom cirkusovej školy?”



Open Stage SO 9. 4. od 20:00

Karloveské centrum kultúry

Vstupné: dobrovoľné

Open Stage je možnosťou pre skúsených performerov aj nádejných nováčikov ukázať svoje čerstvé “work-in-progress”, či vyskúšať alebo oprášiť svoje čísla pred nadchádzajúcou sezónou. Diváci sa môžu tešiť na varietné predstavenie plné šťavnatých čísel, ktorým budú divákov sprevádzať umelci zoskupenia Kaukliar.



Nechajte sa uniesť do cirkusu na celý víkend!

Festivalový lístok zahŕňa Galavečer, workshopy a medzinárodné predstavenie

Vstupné predpredaj: festivalový lístok Masterclass 35€ , festivalový lístok Zvedavec 22€, festivalový lístok pre zvedavé rodiny 49€

Vstupné na mieste: festivalový lístok Masterclass 37€ , festivalový lístok Zvedavec 24€, festivalový lístok pre zvedavé rodiny 50€

Počet miest je kapacitne obmedzený!

Všetky lístky sú dostupné tu: https://bit.ly/SDCtootoo

Videá: