Video: Adam Ďurica predstavil klip akustickej verzie hitu Fúkame

Spevák Adam Ďurica odohral akustický set, v ktorom nechýbal ani jeho aktuálny hit Fúkame a pripravil z neho videoklip. Ten je súčasťou celej 'live session' Aetter Acoustic, kde zaznejú skladby Jazero, Holubička, Zatancuj si so mnou, Naše hriechy a Fúkame, v podobe akej ich ešte asi poslucháči nemali možnosť počuť. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.„Nahrávali sme v krásnom priestore Divadla Jána Palárika v Trnave. Spoločne so mnou hrá Stano Kociov na bicie a Rixo Chovan na klávesy, režisérom celého koncertu je Adam Pásztor. Beriem to trochu ako rozcvičku pred koncertmi, ktoré má čakajú teraz v apríli v pražskej Hybernii a v Brne v Sono Music Clube,“ upresňuje Ďurica a dodáva: „Ďakujem všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru. Vznikla medzi nami dobrá synergia. Mladí ľudia s chuťou niečo vytvoriť ma inšpirovali, aby sme to urobili takto netradične v trojici. Myslím si, že sa to podarilo nám všetkým. Samozrejme, na koncertoch budeme celá kapela, už sa na to tešíme, pretože to vyzerá na bohaté koncertné leto.“