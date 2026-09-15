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15. septembra 2026

Svetový obchod čelí najväčšiemu otrasu za 80 rokov, uvádza sa v správe WTO



Organizácia varuje, že geopolitické rozdelenie môže do roku 2050 znížiť svetový export o 18,6 percenta a globálny HDP o päť percent. Svetový obchodný systém čelí najvážnejšiemu a najdlhšie ...



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switzerland_davos_44658 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Organizácia varuje, že geopolitické rozdelenie môže do roku 2050 znížiť svetový export o 18,6 percenta a globálny HDP o päť percent.


Svetový obchodný systém čelí najvážnejšiemu a najdlhšie trvajúcemu narušeniu od svojho vzniku pred 80 rokmi a jeho ďalšie geopolitické trieštenie by mohlo znížiť globálny hrubý domáci produkt približne o päť percent. Upozornila na to v utorok Svetová obchodná organizácia (WTO).

Svetový HDP


Výročná správa WTO varuje, že návrat k jednostrannej obchodnej politike by do roku 2050 mohol znížiť svetový export o 18,6 percenta.

Ak by WTO úplne zanikla a nahradila ju sieť dohôd o voľnom obchode, strata svetového HDP by sa mohla priblížiť k siedmim percentám.

„Globálna obchodná politika a WTO zažívajú najvážnejšie a najtrvalejšie narušenie od vytvorenia mnohostranného obchodného systému pred 80 rokmi,“ uvádza sa v správe.

Ekonomiky musia spolupracovať


Generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iwealaová pripomenula, že spolupráca pomohla zmenšovať rozdiely medzi rozvojovými a vyspelými ekonomikami a prispela aj k mieru.

„Základná logika systému, že všetky ekonomiky sú na tom lepšie, keď spolupracujú namiesto jednostranného konania, zostáva rovnako relevantná ako kedykoľvek predtým,“ napísala.

Trumpova colná vojna


Výhľad zhoršila colná ofenzíva amerického prezidenta Donalda Trumpa po návrate do Bieleho domu v januári 2025 aj rastúce geopolitické napätie.

WTO upozorňuje, že najviac by prípadná fragmentácia zasiahla malé a chudobné ekonomiky.

Naopak, posilnenie mnohostrannej spolupráce a reforma súčasných pravidiel by podľa organizácie mohli zvýšiť globálny HDP približne o tri percentá.

Klesajúci vplyv WTO


Podľa hlavného ekonóma WTO Roberta Staigera sa dnes 72 percent svetového obchodu stále riadi pravidlami organizácie, kým pred dvoma rokmi to bolo 80 percent.

Nové clá a obchodné obmedzenia už pokrývajú 11 percent svetového dovozu, najviac za vyše 15 rokov.

Silné čísla svetového obchodu pritom čiastočne podporuje boom umelej inteligencie a vysoký obchod so servermi, počítačmi či vybavením dátových centier.

Staiger však varoval: „Myslieť si, že je všetko v poriadku len preto, že svetový obchod stále slušne rastie, je trochu riskantné.“



Zdroj: SITA.sk - Svetový obchod čelí najväčšiemu otrasu za 80 rokov, uvádza sa v správe WTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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