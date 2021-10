Kto ovládne nadchádzajúcu sezónu Svetového pohára? V tomto storočí titul obhájili iba štyri lyžiarky

Vlhová je vo vybranej spoločnosti

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Do novej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vstupujú v pozícii obhajcov hlavných trofejí Slovenka Petra Vlhová a Francúz Alexis Pinturault . Obaja získali veľké krištáľové glóbusy za celkové triumfy v SP v minulej sezóne po prvý raz v kariére, preto budú premiérovo aj v role obhajcov.Pohľad do štatistík Svetového pohára žien v 21. storočí napovedá, že celkovo štyri pretekárky obhájili celkový triumf aj v nadchádzajúcej sezóne."Švédke Anje Pärsonovej sa to podarilo v sezónach 2003/2004 a 2004/2005, Rakúšanke Anne Veithovej (predtým Fenningerovej) v sezónach 2013/2014 a 2014/2015 a Američanky Lindsey Vonnová a Mikaela Shiffrinová sa tešili dokonca z víťazného hetriku. Vonnová v rokoch 2008 - 2010 a Shiffrinová v rokoch 2017 - 2019. Vlhová má teda šancu dostať sa do tejto elitnej spoločnosti," upozornil špecializovaný web skiweltcup.tv.Rovnaký zdroj pripomína, že Vlhová je aj súčasťou úzkej kategórie lyžiarok, ktoré za ostatných päť rokov si v každej zo sezón vo Svetovom pohári pripísali aspoň jedno víťazstvo.Okrem 26-ročnej Liptáčky do tejto exkluzívnej partie patria iba fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová a Talianka Federica Brignoneová Shiffrinová má takých sezón s minimálne jedným víťazstvom na konte až deväť v neprerušenej sérii. A práve Shiffrinová je podľa mnohých odborníkov uchádzačkou číslo 1 v boji o veľký glóbus. Najmä po jej oznámení, že sa naplno vracia aj k rýchlostným disciplínam."Ideálne by bolo, ak by som sa vrátila do pretekového módu zo sezón, ktoré predchádzali tej zatiaľ poslednej, keď to z viacerých dôvodov z mojej strany nebolo ono. Viem, že vrcholom sezóny budú zimné olympijské hry v Pekingu, ale celkom tak to nevnímam. Bola by som oveľa viac sklamaná, ak by som jazdila pomaly vo Svetovom pohári a potom na olympijských hrách brala medaily. Tam výsledky ovplyvňuje vo zvýšenej miere šťastie na rozdiel od dlhodobého programu pretekov o krištáľové glóbusy," zamyslela sa Shiffrinová cituje ju web france24.com.V uplynulom súťažnom ročníku si Vlhová splnila dlhoročný sen a ako prvá Slovenka v histórii získala veľký krištáľový glóbus pre celkovú víťazku Svetového pohára.Pred novým ročníkom SP zdupľovala, že už nechce absolvovať všetky preteky tak ako pred rokom. Koncentrovať sa bude na technické disciplíny slalom a obrovský slalom, v kĺzavých, čiže super G a zjazde, bude robiť prísnejšiu selekciu."Budem to riešiť za pochodu počas sezóny, dôležitá bude pre mňa pohoda v tíme. Ak však chcem byť v hre o veľký glóbus, musím štartovať aj v rýchlostných pretekoch," priznala Vlhová na portáli ORF.V nadchádzajúcej sezóne SP Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zaviedla novinku. Prvýkrát v histórii muži aj ženy odjazdia rovnaký počet technických aj kĺzavých disciplín, u žien to bude po deväť slalomov, obrovských slalomov, super G aj zjazdov. K tomu treba prirátať aj jedny špeciálne preteky v paralelnom obrovskom slalome.Nadchádzajúci ročník SP bude bez pretekov v alpskej kombinácii. Pretekári ju budú môcť absolvovať iba na ZOH v Pekingu.Už v sobotu čaká na zjazdárky a zjazdárov tradičný úvod sezóny na ľadovci v rakúskom Söldene. Ženy absolvujú úvodný obrovský slalom v sobotu a muži v nedeľu so začiatkami - 1. kolo o 10.00 h, 2. kolo o 13.15 h. Vlhová tam bude obhajovať tretie miesto spred roka.Práve vydareným úvodnom súťažného ročníka (tretie miesto v Söldene a tri víťazstvá v Levi a Lechu) si pred rokom vybudovala dobrý základ pre neskorší zisk veľkého krištáľového glóbusu."Trať je výborná, počasie tiež. Som pripravená a teším sa. Pred prvými pretekmi v sezóne je stále aj nervozita, ale budem to riešiť až v sobotu po prebudení sa. Teraz sa už len dobre vyspať a zajtra ideme na to," komentovala elitná Slovenka po piatkovom tréningu v Söldene.