Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
21. marca 2026
Svetový pohár - záverečný zjazd žien v sezóne: Pirovanová získala malý glóbus: Znamená pre mňa všetko
Pirovanová sa výhodnej pozície nezľakla a dosiahla svoje premiérové prvenstvo v niektorej z disciplín.
Talianska lyžiarka Laura Pirovanová získala malý krištáľový glóbus za triumf v celkovom hodnotení zjazdu v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Dvadsaťosemročná pretekárka si zabezpečila prvenstvo v disciplíne víťazstvom v sobotňajšom zjazde v nórskom Kvitfjelli, kde vyhrala s náskokom 15 stotín sekundy pred Američankou Breezy Johnsonovou. Pódium doplnila Kira Weidleová-Winkelmannová z Nemecka (+0,25).
Pirovanová vstupovala do záverečného zjazdu sezóny ako líderka disciplíny s náskokom 38 bodov pred Emmou Aicherovou. Dvadsaťdvaročná Nemka obsadila v Kvitfjelli až 5. miesto, za ktoré brala iba 45 bodov a v celkovej klasifikácii tak zaostala za víťaznou Pirovanovou o 83 bodov. Aicherová je však naďalej v boji o veľký krištáľový glóbus, ktorý zvedie s priebežnou líderkou Mikaelou Shiffrinovou. Do konca ročníka zostávajú tri preteky a v Kvitfjelli ešte uvidia diváci super-G, slalom aj obrovský slalom. Do nich pôjde Aicherová so stratou 95 bodov na hviezdnu Američanku.
Na prvý pretekový triumf v rámci SP si stále musí počkať Johnsonová. Úradujúca olympijská šampiónka zo zjazdu predviedla sústredenú jazdu, keď sa jej darilo držať ideálnu stopu. Napokon z toho bolo jedenáste pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli a na diaľku aspoň pomohla svojej krajanke Shiffrinovej ukrojením bodov pre Aicherovú.
Pirovanová sa výhodnej pozície nezľakla a dosiahla svoje premiérové prvenstvo v niektorej z disciplín. Napodobnila svojho krajana Dominika Parisa, ktorý triumfoval v dopoludňajšom zjazde mužov v rovnakom stredisku. Pirovanová nemala úplne ideálny štart, ale postupne nabrala rýchlosť, ktorá bola v spodnej časti trate v Kvitfjelli najvyššia spomedzi všetkých pretekárok. V záverečných pretekoch pridala tretie víťazstvo v zjazde za sebou, keďže sa radovala hneď dvakrát v domácom prostredí vo Val di Fassa.
„Úprimne ani teraz neviem, čo povedať, možno zajtra. Vedela som, že preteky budú veľmi ťažké a necítila som sa veľmi dobre. Mala som strach pozrieť sa v cieli na čas, ale bola som nadšená, keď som zbadala zelené čísla. Znamená to pre mňa všetko a je to stále neuveriteľné,“ uviedla Pirovanová v rozhovore pre FIS.
Svetový pohár v nórskom Kvitfjelli - záverečný zjazd žien v sezóne 2025/26:
1. Laura Pirovanová (Tal.) 1:30,85 min., 2. Breezy Johnsonová (USA) +0,15 s, 3. Kira Weidleová-Winkelmannová (Nem.) +0,25, 4. Ariane Rädlerová (Rak.) +0,29, 5. Emma Aicherová (Nem.) +0,37, 6. Corinne Suterová (Švaj.) +0,48, 7. Nicol Delagová (Tal.) +0,51, 8. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,80, 9. Sofia Goggiová (Tal.) a Ester Ledecká (ČR) obe +0,81
Celkové poradie v SP (po 34 z 37 pretekov):
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1286 b, 2. Aicherová 1191, 3. Camille Rastová (Švaj.) 989, 4. Goggiová 882, 5. Alice Robinsonová (N. Zél.) 779, 6. Paula Moltzanová (USA) 739, 7. Pirovanová 725, 8. Julia Scheibová (Rak.) 672, 9. Sara Hectorová (Švéd.) 606, 10. Lindsey Vonnová (USA) 590
Končené poradie v zjazde (po 9 z 9 pretekov):
1. Pirovanová 536 b - malý krištáľový glóbus, 2. Aicherová 453, 3. Johnsonová 413, 4. Weidleová-Winkelmannová 411, 5. Vonnová 400, 6. Hütterová 376
