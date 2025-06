Svidník sa bude čoskoro pýšiť multifunkčným športovým areálom za viac ako 800-tisíc eur – FOTO

Svidník ako úspešný žiadateľ o dotáciu

Projekt bude slúžiť širokej verejnosti

17.6.2025 (SITA.sk) - Mesto Svidník rozšíri svoju športovú infraštruktúru o moderný multifunkčný areál s atletickým oválom, futbalovým ihriskom a plochami pre volejbal, basketbal či vrh guľou. Projekt s názvom Modernizácia ihriska pri III. ZŠ získal podporu z Fondu na podporu športu vo výške takmer 573-tisíc eur. Celkové oprávnené náklady výstavby sú viac ako 818-tisíc eur.Ako informovala PR manažérka mesta Kristína Tchirová, Svidník sa zaradil medzi 12 úspešných žiadateľov o dotáciu z fondu z Prešovského kraja a 75 projektov podporených na celoslovenskej úrovni.„Myšlienka, ktorá bola pred štyrmi rokmi zmarená, je teraz na dobrej ceste k realizácii za viac ako 800 tisíc eur,“ skonštatovala Tchirová. Dodala, že nový športový komplex vznikne na sídlisku Utra pri Základnej škole na Ulici 8. mája a bude stavať na modernizácii súčasného, technicky zastaraného školského ihriska.Projekt počíta s výstavbou tartanového atletického oválu v dĺžke 280 metrov s tromi bežeckými dráhami a šesťdráhovou šprintérskou rovinkou. Súčasťou oválu bude aj sektor pre skok do diaľky.V jeho vnútri vznikne futbalové ihrisko s umelou trávou o rozmere 69 x 48 metrov, vrátane dvoch menších ihrísk s rozmermi 20 x 45 metrov. Za bránami budú umiestnené ihriská na volejbal a basketbal s umelou trávou. Na juhovýchodnej strane oválu vznikne aj vrhačský kruh na vrh guľou.Projekt má ambíciu slúžiť nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti. Celý areál bude oplotený a osvetlený umelým osvetlením, navrhnutým s ohľadom na blízke obytné domy pomocou certifikovaného systému.Prevádzka bude regulovaná návštevným poriadkom, aby nedochádzalo k rušeniu obyvateľov v okolí. Hygienické zázemie ako sú šatne, sprchy a toalety budú dostupné v existujúcom školskom pavilóne telocvične so samostatným vstupom do športového areálu.