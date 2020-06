Sviečková spomienka masakry na Námestí nebeského pokoja zrejme nebude, hongkonská polícia ju zakázala

Obavy o obmedzenie slobody slova

Masaker na Námestí nebeského pokoja

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Hongkonská polícia zamietla v pondelok požiadavku organizátorov o tohoročnú sviečkovú spomienku pri príležitosti výročia potlačenia protestov na Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) z roku 1989, ktoré pripadá na najbližší štvrtok.Išlo by pritom o prvý prípad za posledných 30 rokov, keď by sa spomienka v Hongkongu nekonala. Udalosť pravidelne pritiahne do ulíc veľké davy ľudí. Tí si ňou pravidelne pripomínajú vojenský zásah proti prodemokratickým demonštrantom v Pekingu.Rozhodnutie nasledovalo po tom, čo čínsky parlament nedávno rozhodol o zavedení kontroverzného bezpečnostného zákona na poloautonómnom území.Demokratickí aktivisti a právni experti sa obávajú, že legislatíva obmedzí slobodu slova a opozičné politické aktivity v Hongkongu.Masakra na Námestí nebeského pokoja sa odohrala 4. júna 1989 a znamenala koniec snáh demokraticky zmýšľajúcej časti čínskej spoločnosti o reformu komunistickej štátnej mašinérie. Zásahu predchádzalo šesť týždňov demonštrácií, počas ktorých nič nenasvedčovalo tomu, že režim voči demonštrantom zasiahne tak tvrdo.Rok 1989 znamenal koniec komunistickej diktatúry vo väčšine krajín vtedajšieho východného bloku. Čína však aj 30 rokov po týchto udalostiach zostáva verná komunistickým ideálom a rovnako ako vtedy ich presadzuje nedemokratickými metódami.Údaje o tom, koľko ľudí prišlo pri masakre o život, sa rôznia. Sovietske tajné služby počet obetí odhadli na približne 3000, oficiálne úrady v Číne to však odmietajú priznať.