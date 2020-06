Premiér Matovič ohlásil ďalšie výrazné uvoľnenie opatrení. Pozrite si aké

Po konzíliu epidemiológov a infektológov premiér Igor Matovič z OĽaNO ohlásil veľké uvoľňovanie: „Je to ďalšie zásadné uvoľnenie. Veľa toho už obmedzeného nebude. Ale stále niečo bude.“

Uvoľnenie platí od stredy tohto týždňa, teda od 3. júna. Epidemiologička Zuzana Krištúfková hovorí, že pri takých dobrých výsledkoch už môžeme výrazne uvoľňovať. Na Slovensku je jedna z najnižších úmrtností na svete.

Rozsah epidémie je u nás podľa Krištúfkovej minimálny, preto môžeme výrazne uvoľňovať. „Situácia teraz nebude o príkazoch a zákazoch, ale o individuálnej zodpovednosti,“ upozornila. Vyzvala najmä dôchodcov a ľudí s chronickými ochoreniami, aby znižovali riziko nákazy, najmä aby si umývali a dezinfikovali ruky, dodržiavali rozstupy a nosili rúška.

Obchody zostanú ďalej zatvorené aj v nedeľu zo sanitárnych dôvodov, majú vtedy vyčistiť priestory.

Premiér hovorí, že po piatom uvoľnení na Slovensku môžeme žiť takmer slobodne, lebo zatvorené ostávajú nočné kluby a ešte možno pár vecí, ale väčšina už je otvorená.

Staršie deti ešte do školy nepôjdu, o ich návrate sa rozhodne možno na budúci týždeň.

Núdzový stav ostáva, rozhodnú o ňom v utorok

Núdzový stav aj naďalej ostáva, potvrdil premiér Matovič. „Núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho neobmedzuje. Dovoľuje nám, aby sme nemocnice zásobovali ochrannými pomôckami, keď ho zrušíme, budú si ich musieť kupovať samy,“ povedal.

O možnosti zrušenia núdzového stavu budú rokovať v utorok, rovnako aj o zrušení zákazu zhromažďovania. Na zrušenie núdzového stavu vyzval premiéra aj jeho predchodca Peter Pellegrini.

„Ak by nekryl rozkrádanie Kičuru a zabezpečil ochranné pomôcky v domovoch sociálnych služieb, ak by nepúšťal do osád ľudí bez kontroly naverímboha, tak by Slovensko nemalo núdzový stav už dva mesiace,“ povedal Matovič.

