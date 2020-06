HOAX: Nosenie rúška nespôsobuje zdravotné problémy

Facebookom sa šíril článok, ktorý varoval zdravých ľudí pred nosením rúšok počas pandémie COVID-19 a uvádzal údajné zdravotné riziká s tým spojené. Odborníci však tvrdia, že rúška či masky môžu len pomôcť obmedziť šírenie choroby spôsobenej novým koronavírusom a článok podľa nich obsahuje viaceré nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.





"Dlhodobé používanie masiek spôsobuje nedostatok kyslíka v krvi, čo predstavuje extrémne zdravotné riziko," tvrdí článok na portáli biosferaklub.info uverejnenom 15. mája 2020. Na konci článku je uvedené, že ho napísal Dr. Russel Blaylock, uznávaný neurochirurg, lekár, autor a lektor. Tomu však podľa AFP vypršala lekárska licencia napríklad v amerických štátoch Mississippi, Severná Karolína či Južná Karolína.Podľa nástroja CrowdTangle na monitorovanie sociálnych médií článok na Facebooku zdieľalo viac ako 2700 ľudí. V angličtine bol publikovaný 11. mája tohto roku. Kratšia verzia článku, z ktorej bol aj slovenský text podľa všetkého od slova do slova preložený, publikovala stránka www.fort-russ.com 13. mája a na Facebooku ho zdieľalo viac ako 16 000 ľudí.Univerzitný profesor a šéf krízového štábu v americkom meste Cleveland Jonathan Karn pre agentúru AFP uviedol. "Aj keď ste bezpríznakoví, mali by ste nosiť rúško. A keďže sa nedá s istotou povedať, či ste alebo nie ste nakazení, všetci by sme mali nosiť rúško."Jeden z popredných odborníkov na koronavírusy, mikrobiológ a profesor na Hongkonskej univerzite Jüan Kuo-jung zasa uviedol. "Je úplne zrejmé, že účinok rúšok pri infikovaných, najmä ak sú asymptomatickí, je oveľa dôležitejší ako čokoľvek iné."Podľa zavádzajúceho článku môže najmä nosenie masky typu N95, ale aj rúška spôsobiť bolesti hlavy, narušenie funkcie pľúc, alebo zníženie imunity. Karn v tejto súvislosti uviedol, že Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb masky N95 neodporúča pre bežné nosenie.Podľa Shelley Payneovej, riaditeľky LaMontagneovho centra infekčných chorôb pri Texaskej univerzite v Austine, správne nosené rúško či maska umožňuje voľné dýchanie a plynulý prechod vzduchu.Zdravotné problémy spomínané v článku rúška či masky nespôsobujú ani podľa čílskeho univerzitného profesora a odborníka na verejné zdravotníctvo Claudia Méndeza. Na bežné nosenie odborníci odporúčajú látkové či chirurgické rúška.