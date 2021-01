Svitko si na Rely Dakar polepšil a už je v elitnej desiatke, Benko s Vlčákom majú aj penalizáciu

Jubilejný etapový triumf Barredu

V súťaži pokračuje 87 motocyklistov

4.1.2021 - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko má za sebou úspešný deň na Rely Dakar 2021.V pondelkovej druhej etape ho v cieli klasifikovali na siedmom mieste s odstupom 14:15 min za víťazným Španielom Joanom Barredom. V celkovom poradí patrí Svitkovi deviata priečka s mankom 10:23 min na Barredu.Ďalší dvaja slovenskí zástupcovia v pondelok došli do cieľa v šiestej desiatke výsledkového poradia. Erikovi Vlčákovi patrila 55. a Martinovi Benkovi 58. pozícia.Pretekári absolvovali v pondelok v Saudskej Arábii 685 km z mesta Biša do Wadi ad-Dawasiru s meraným úsekom 457 km. Jazdilo sa zväčša na tmavom pieskovom profile, 13 percent etapy tvorili pieskové duny. Tridsaťosemročný jazdec Slovnaft Rally Teamu Štefan Svitko štartoval do etapy z pätnástej priečky a postupne sa prepracoval až na siedme miesto.Víťazný Španiel Barreda po dvadsiaty piaty raz v kariére ovládol rýchlostný špeciál na Dakare. "Mám rád tento typ etapy, v ktorej sa jazdilo rýchlejšie ako vo včerajšom endure. Momentálne sa všetko vyvíja v môj prospech, ale musím zachovať pokoj a zostať pri zemi pred ďalšími náročnými etapami," cituje oficiálny web Rely Dakar 37-ročný Španiel jazdiaci na Honde.Barreda celkovo vedie s náskokom 6:23 min pred obhajcom prvenstva Američanom Rickym Brabecom a 6:37 min pred Rossom Branchom z Botswany. Svitko je deviaty, Benko päťdesiaty siedmy a Vlčák šesťdesiaty šiesty. Benko má na konte aj 5-minútovú a Vlčák 6-minútovú penalizáciu. V súťaži pokračuje 87 motocyklistov.V súťaži automobilov vyhral druhú etapu trojnásobný víťaz Dakaru Katarčan Nasser Al-Attiyah pred Francúzom Stéphanom Peterhanselom a Španielom Carlosom Sainzom.Česko-slovenská posádka Miroslav Zapletal - Marek Sýkora obsadila 20. priečku s odstupom vyše 41 minút za víťazným Al-Attiyahom s francúzskym spolujazdcom Matthieuom Baumelom. Celkovo vedie Peterhansel s náskokom 6:37 min pred Sainzom a 9:14 min pred Al-Attiyahom. Zapletal a Sýkora sú na 22. mieste (+1:02:12).