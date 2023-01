Svitko si po predposlednej etape Rely Dakar 2023 polepšil v celkovom poradí, Varga si udržal štvrtú priečku

Price má náskok 12 sekúnd

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v sobotňajšej 13. etape prestížnej Rely Dakar v Saudskej Arábii 21. miesto a v celkovom poradí si polepšil zo štrnástej na dvanástu pozíciu. Juraj Varga skončil medzi jazdcami na štvorkolkách siedmy a v celkovej klasifikácii si udržal štvrtú priečku.Sobotňajšia predposledná etapa aktuálnej edície Rely Dakar zo Shaybah do Al Hofuf má dĺžku 675 km, pretekári absolvujú 154 km meraných úsekov.Svitko stratil v 13. etape 12 a štvrť minúty na víťazného Argentínčana Kevina Benavidesa , druhý skončil Juhoafričan Michael Doherty (+27 s) a tretí Argentínčan Luciano Benavides (+57 s).Kevin Benavides sa posunul na 2. miesto celkového poradia len o 12 sekúnd za vedúceho Austrálčana Tobyho Pricea , ktorý bol v sobotu piaty. Na tretiu priečku klesol Američan Skyler Howes (+1:31 min), ktorý bol v 13. etape siedmy.Svitko stráca na Pricea 1:44:21 h, na jedenásteho Čecha Martina Micheka má stále 9-minútové manko, ale na prvú desiatku už len 14-minútové.Varga prišiel v sobotu do cieľa so stratou 9:43 min na Brazílčana Marcela Medeirosa, ktorý ovládol štvrtú etapu za sebou. Druhý skončil Čiľan Giovanni Enrico (+1:35 min) a tretí Argentínčan Francisco Flores (+3:11 min).Piaty bol Francúz Alexandre Giroud , ktorý zostal na čele priebežnej klasifikácie. Flores na neho stiahol manko z 59 na 40 minút, tretí Američan Pablo Copetti stráca na lídra viac ako dve hodiny.Varga znížil odstup na Girouda na 2:57:21 min, za Copettim zaostáva o takmer o 56 minút.V súťaži automobilov zaznamenal v sobotu už šieste víťazstvo za sebou Francúz Sébastien Loeb , ktorý zdolal Katarčana Nassera Al-Attiyaha o 5:28 min a tretieho Švéda Mattiasa Ekströma o 6 a pol minúty.Al-Attiyah napriek tomu stále vedie celkové poradie o 1:21:42 h pred Loebom, tretí Brazílčan Lucas Moraes bol v 13. etape ôsmy a na Loeba stráca celkovo 14 minút.Kamionisti aj so Slovákmi sú ešte stále na trati.