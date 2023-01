Tatar si pripísal v NHL ďalšiu asistenciu a Devils majú historický zápis. Chromiak bol v AHL druhou hviezdou zápasu

Devils sa zapísali do histórie

Kňažko ukončil suchoty

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar bodoval v druhom zápase zámorskej NHL za sebou a v piatich zo šiestich v tomto kalendárnom roku, v piatok pomohol tímu New Jersey asistenciou k triumfu 6:2 nad Anaheimom Ducks "Diabli" si predĺžili víťaznú šnúru na tri duely a potvrdili, že sa im na súperových klziskách darí. V nižšej AHL ukončil dlhú sériu bez bodu obranca Samuel Kňažko Tatar si pripísal 17. gólovú prihrávku a 26. kanadský bod v 42. zápase tejto sezóny, keď v 17. minúte asistoval pri presilovkovom góle Jacka Hughesa na 3:0. Počas 12:44 min v akcii zaznamenal aj plusový bod, dve strely, bodyček a jedno úspešné vhadzovanie.Na čele slovenskej produktivity v NHL má už 6-bodový náskok pred útočníkom Adamom Ružičkom Calgary Flames (6+14), neskóroval však od 23. decembra 2022. New Jersey Devils sa stal prvým tímom v histórii profiligy, ktorý zvíťazil v 16 z prvých 19 zápasov ročníka na ľade súpera."Je náročné pravidelne víťaziť u súperov. Náš tím dokázal nájsť rôzne spôsoby, ako dokráčať k triumfom a na to musíme pamätať," povedal tréner Lindy Ruff , citoval ho oficiálny web NHL."V tejto sezóne odvádzame všetci skvelú prácu, od brankárov po hráčov štvrtej formácie. Hráme naozaj rýchly hokej, ktorým valcujeme súperov," skonštatoval útočník Jesper Bratt Kňažko ukončil 9-zápasovú sériu bez bodu, keď prispel asistenciou k piatkovému víťazstvu Clevelandu Monsters 2:1 nad Belleville Senators.Útočník Martin Chromiak sa stal druhou hviezdou duelu, v ktorom svojím druhým gólom v AHL rozhodol o triumfe Ontaria Reign 3:1 nad San Diegom Gulls. Bodoval v treťom stretnutí za sebou a uspel v slovenskom súboji proti útočníkovi Pavlovi Regendovi