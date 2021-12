Svrček: Predpokladám, že sa lockdown predĺži, školy sa musia zatvoriť

Ak budú čísla veľmi zlé, lockdown bude ďalej pokračovať a mal by byť prísnejší. Predpokladá to poslanec parlamentu Miloš Svrček (Sme rodina). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že lockdown mal byť od začiatku tvrdší a školy mali byť zatvorené, no koaličný partner to vetoval. Povinné očkovanie nepodporuje Sme rodina ani Hlas-SD, zhodujú sa aj na tom, že školy treba zatvoriť. O ďalšom postupe a prípadnom uvoľňovaní opatrení majú podľa Svrčeka hovoriť partneri na pondelkovej (6. 12.) koaličnej rade.





Súčasná podoba lockdownu je podľa Svrčeka nedostatočná a mobilita sa obmedzila len minimálne. Dodal, že by sa malo uvažovať o využití ponuky zo zahraničia vzhľadom na posledné voľné miesta v slovenských nemocniciach. "Neviem, aké ma minister údaje, ale myslím si, že by sme mali ísť určite do toho, aby sa to aplikovalo. Mali by sme pristúpiť k takýmto krokom," odpovedal na otázku, či sa bude lockdown predlžovať.Richard Raši tvrdí, že asi inú možnosť ako predĺžiť lockdown nemáme. Súhlasí, že lockdown mal byť trojtýždňový spolu so zatvorenými školami. "Po takomto lockdowne by sa situácia mohla uvoľniť, aby mohli byť Vianoce v pokoji. Nerozumiem, ako sa mohlo stať, že jedna strana využila právo veta a že to bolo akceptované," povedal. Vláda sa podľa neho musí riadiť odborníkmi aj vzhľadom na to, že má historicky nízku dôveryhodnosť.Podľa Svrčeka treba tlačiť na zatváranie škôl. Problém vidí v premiešavaní kolektívov pre nedostatok učiteľov. "Je mi ľúto, že minister školstva preberá úlohu epidemiológov, ktorí jasne komunikujú potrebu zatvárať školy," dodal. Zároveň uviedol, že by bolo fér pre očkovaných a prekonaných uvoľniť aspoň nejaké opatrenia. Raši si nevie predstaviť uvoľňovanie opatrení pre akúkoľvek skupinu.Akékoľvek rozhodnutie na zvýšenie zaočkovania je dobré, reagoval na očkovacie poukazy pre seniorov Svrček. "Každé jedno euro chceme cieliť tak, aby sa pomohlo seniorom s jedlom, energiami a stimulovať zároveň aj očkovanie. Zároveň by bola možná aj prenosnosť tohto bonusu i na iného člena rodiny," povedal. Podotkol, že 870.000 dôchodcov, ktorí sú zaočkovaní, by malo mať istých 500 eur plus 100 na elektrinu. Raši kritizoval, že vicepremiér Igor Matovič (OĽANO) robí rozhodnutia bez konzultácie a odobrenia koalíciou. Poukazy označil za rýchle a nedotiahnuté riešenie. Navrhuje dať 200 eur ihneď seniorom a zvyšok by mohol ísť na očkovaciu kampaň. Svrček povedal, že sa o návrhu Rašiho môžu rozprávať aj na koaličnej rade.Sme rodina povinné očkovanie podľa Svrčeka nepodporuje, nevie si predstaviť jeho aplikovanie a vymáhanie. "Máme rezervy v podávaní vakcín odbornými lekármi, ktorým ľudia dôverujú," podotkol. Raši dodal, že Slovensko nie je v stave, aby mohlo spustiť povinné očkovanie, pretože krajina je polarizovaná a dosiahla by sa len nervozita v spoločnosti. Peniaze treba podľa neho využiť na ambulantných lekárov, či pre mestá a obce, aby presviedčali starších dať sa zaočkovať, prípadne ich presvedčí to, ak sa im umožní odmerať si protilátky.