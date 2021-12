Rakúsko oficiálne predĺžilo lockdown do 11. decembra

Hlavný výbor rakúskej Národnej rady v utorok popoludní podľa očakávaní schválil predĺženie lockdownu v krajine do 11. decembra. Platiť tak bude dovedna 20 dní, ako už predtým ohlásila vláda, informovala agentúra APA.





Za príslušné nariadenie ministra zdravotníctva Wolfganga Mücksteina hlasovali vládne koaličné frakcie ľudovcov z ÖVP a Zelených, ako aj opoziční sociálni demokrati (SPÖ). Strany NEOS a pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) tento krok nepodporili.Prijatie novely nariadenia bolo potrebné z toho dôvodu, že podľa zákona sa môžu obmedzenia vychádzania prijať v Rakúsku len na dobu desiatich dní. Zvyšné pravidlá vyplývajúce z lockdownu zostávajú v podstate nezmenené.Najväčšia zmena podľa novely nariadenia sa týka skrátenia otváracej doby obchodov, ktorá bola avizovaná už v pondelok. Od štvrtka budú musieť obchody, ktoré smú byť počas lockdownu otvorené, zatvárať najneskôr o 19.00 h namiesto dosiaľ povoleného predaja do 21.00 h. Predaj vianočných stromčekov sa preradí do kategórie "agrárnych obchodov", čo znamená, že ľudia si ich budú môcť zaobstarať i počas lockdownu.Rezort zdravotníctva túto novelu zároveň využil na ohlásené skrátenie platnosti očkovacích certifikátov, a to z 360 na 270 dní. Toto pravidlo vstupuje do platnosti 6. decembra. Výnimku majú osoby, ktoré dostali dve dávky vakcíny proti covidu a zároveň prekonali nákazu koronavírusom. Pre nich zostáva covidpas naďalej v platnosti 360 dní.Od pondelka 22. novembra sa celé Rakúsko nachádza v lockdowne. Pre všetkých obyvateľov opätovne platí zákaz vychádzania. Uzavreté sú všetky obchodné prevádzky okrem poskytovateľov základných služieb. Vo verejných vnútorných priestoroch je povinný respirátor typu FFP2 a znovu platí aj pravidlo odstupu dvoch metrov.Mückstein uviedol, že ďalšie prípadné predlžovanie lockdownu v Rakúsku bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie, určite však bude platiť dlhšie pre neočkované osoby.Zavedené opatrenia síce podľa ministra zjavne účinkujú, čo je vidieť napríklad na poklese hodnoty sedemdňovej incidencie nákazy, avšak počty infikovaných sú naďalej veľmi vysoké a dramatická je tiež situácia v nemocniciach.