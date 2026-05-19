Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Syna Lukáša Machalu hľadá polícia, z nemocnice odišiel na neznáme miesto – FOTO
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 25-ročnom Samuelovi Machalovi z Bratislavy.
Ako bratislavská polícia informovala na sociálnej sieti, menovaný bol naposledy videný v utorok (19.5.) v čase o 10:00 v nemocnici na Malackej ceste 63 v Pezinku, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy.
Opis osoby
Machala je 175 centimetrov vysoký, zavalitej postavy. Má hnedé oči a kučeravé dlhšie vlasy tmavej farby. Naposledy mal oblečené čierne tričko, čierne krátke nohavice, obuté mal biele tenisky a mal so sebou čiernu cestovnú tašku.
"Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na facebookovom profile polície," uviedli policajti.
Súd ho v roku 2024 poslal na psychiatrické liečenie
Samuela Machalu, syna generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáša Machalu, samosudkyňa Mestského súdu Bratislava I v decembri 2024 poslala na ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Rozhodnutie vtedy nadobudlo právoplatnosť, prokuratúra aj obhajoba sa totiž vzdali práva podať sťažnosť. Dokazovanie vo veci sa uskutočnilo s vylúčením verejnosti.
Samuel Machala podľa medializovaných informácii ešte v septembri 2024 napadol policajtov, ktorí boli privolaní do jednej z bratislavských nemocníc. Predtým v máji toho istého roku v bratislavskej Dúbravke strhol dôchodkyni z pleca kabelku a ušiel. Trestné stíhanie vo veci krádeže však polícia zastavila pre nepríčetnosť.
Nezamestnanosť v apríli klesla pod štyri percentá, voľný je historický počet pracovných miest
Európska únia pritvrdila v boji proti lacnej čínskej oceli, výrazne zvýši clá
