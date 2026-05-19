 24hod.sk    Zo zahraničia

19. mája 2026

Európska únia pritvrdila v boji proti lacnej čínskej oceli, výrazne zvýši clá


Brusel od júla 2026 zvýši clá na oceľ na 50 percent a značne obmedzí bezcolné kvóty.



19.5.2026 (SITA.sk) - Brusel od júla 2026 zvýši clá na oceľ na 50 percent a značne obmedzí bezcolné kvóty.

Európsky parlament (EP) v utorok definitívne schválil zdvojnásobenie ciel na dovoz zahraničnej ocele s cieľom ochrániť oslabený európsky oceliarsky priemysel pred lacným dovozom najmä z Číny.


Europoslanci podporili návrh pomerom hlasov 606 ku 16. Nové opatrenia zvýšia clá na dovoz ocele na 50 percent a zároveň znížia objem bezcolných dovozných kvót o 47 percent.


Podľa nových pravidiel, ktoré minulý rok navrhla Európska komisia (EK), sa bezcolné kvóty znížia na 18,3 milióna ton ročne. Ide o objem ocele, ktorý EÚ doviezla v roku 2013.



Deformovaný trh


Práve od roku 2013 podľa Bruselu začal byť trh výrazne deformovaný nadprodukciou ocele, najmä z Číny. Peking masívne podporuje domácich výrobcov a dnes produkuje viac než polovicu svetovej ocele.


„Európa potrebuje silný a konkurencieschopný oceliarsky priemysel založený na obchode, inováciách a férovej konkurencii. Boj proti negatívnym obchodným dosahom globálnej nadprodukcie je nevyhnutný,“ uviedla europoslankyňa Karin Karlsbrová, ktorá návrh presadzovala v EP.



Rokujú s USA


Opatrenia ešte musia formálne potvrdiť členské štáty EÚ a do platnosti vstúpia od 1. júla 2026.


Stratégia Európskej únie sa podobá krokom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zaviedol 50-percentné clá na dovoz lacných kovov z Číny.


Brusel zároveň pokračuje v rokovaniach so Spojenými štátmi o znížení amerických ciel na európsku oceľ.




Syna Lukáša Machalu hľadá polícia, z nemocnice odišiel na neznáme miesto – FOTO
Pellegrini aj Raši hovorili s podpredsedom čínskeho parlamentu, témou bolo rozvíjanie vzťahov aj spolupráca parlamentných výborov – VIDEO, FOTO

