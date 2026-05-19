Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Európska únia pritvrdila v boji proti lacnej čínskej oceli, výrazne zvýši clá
Brusel od júla 2026 zvýši clá na oceľ na 50 percent a značne obmedzí bezcolné kvóty.
Európsky parlament (EP) v utorok definitívne schválil zdvojnásobenie ciel na dovoz zahraničnej ocele s cieľom ochrániť oslabený európsky oceliarsky priemysel pred lacným dovozom najmä z Číny.
Europoslanci podporili návrh pomerom hlasov 606 ku 16. Nové opatrenia zvýšia clá na dovoz ocele na 50 percent a zároveň znížia objem bezcolných dovozných kvót o 47 percent.
Podľa nových pravidiel, ktoré minulý rok navrhla Európska komisia (EK), sa bezcolné kvóty znížia na 18,3 milióna ton ročne. Ide o objem ocele, ktorý EÚ doviezla v roku 2013.
Deformovaný trh
Práve od roku 2013 podľa Bruselu začal byť trh výrazne deformovaný nadprodukciou ocele, najmä z Číny. Peking masívne podporuje domácich výrobcov a dnes produkuje viac než polovicu svetovej ocele.
„Európa potrebuje silný a konkurencieschopný oceliarsky priemysel založený na obchode, inováciách a férovej konkurencii. Boj proti negatívnym obchodným dosahom globálnej nadprodukcie je nevyhnutný,“ uviedla europoslankyňa Karin Karlsbrová, ktorá návrh presadzovala v EP.
Rokujú s USA
Opatrenia ešte musia formálne potvrdiť členské štáty EÚ a do platnosti vstúpia od 1. júla 2026.
Stratégia Európskej únie sa podobá krokom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zaviedol 50-percentné clá na dovoz lacných kovov z Číny.
Brusel zároveň pokračuje v rokovaniach so Spojenými štátmi o znížení amerických ciel na európsku oceľ.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia pritvrdila v boji proti lacnej čínskej oceli, výrazne zvýši clá © SITA Všetky práva vyhradené.
