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29. septembra 2026
Synovia Vitalija Klička nebojujú na fronte. Keď mal vysvetliť prečo, tak sa nahneval a odpovedal vyhýbavo – FOTO
Tagy: Deti front Vojna na Ukrajine
Povedal, že nesie zodpovednosť za seba a svoju rodinu. Bývalý boxer a majster sveta Vitalij Kličko je starostom ukrajinského mesta Kyjev už 12 rokov. Jeho prácu sťažil vojnový konflikt s ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Povedal, že nesie zodpovednosť za seba a svoju rodinu.
Bývalý boxer a majster sveta Vitalij Kličko je starostom ukrajinského mesta Kyjev už 12 rokov. Jeho prácu sťažil vojnový konflikt s Ruskom.
Má tri deti - 26-ročného Jegora-Daniela, 21-ročného basketbalistu Maxima a 23-ročnú Elizabeth-Victoriu. Všetky sa narodili v Spojených štátoch amerických.
Napriek všetkému, jeho synovia nebojujú za Ukrajinu. Aktuálne 55-ročný Kličko musel pre web 20min.ch vysvetľovať, prečo to tak je a či majú nejakú výnimku.
Ešte predtým priznal, že už ráno nechodí behávať, no fyzické cvičenie je stále pre neho dôležité: "Jedno z mojich obľúbených hesiel znie: ´Nechaj svoje telo trpieť, inak ono nechá trpieť teba.´"
Funkciu starostu si obľúbil a nedáva len sľuby, ale aj rieši problémy obyvateľov. "Nikdy som si však nepredstavoval, že budem musieť čeliť takýmto výzvam. Som však presvedčený, že jedného dňa budeme môcť povedať, že sa vojna skončila. A na toto obdobie budeme spomínať ako na nočnú moru," prezradil.
Novinárka sa ho následne opýtala, aký má názor na to, že deti politikov vo vojne nebojujú, aj tie jeho. "Moje deti na Ukrajine nikdy nežili. Narodili sa v Spojených štátoch a študovali v Európe alebo v Amerike," odpovedal Kličko.
"Aj ja som žil v zahraničí, ale vrátil som sa, pretože tu mám korene. Nikto ma k tomu nenútil. Páči sa mi toto príslovie: ´Chcete zastaviť vojnu? Pošlite na front deti tých, ktorí o nej rozhodujú.´," priblížil ďalej.
Keď sa mu novinárka snažila vysvetliť, že predmetom kritiky je práve to, že jeho synovia na fronte nie sú, tak odvetil svojsky: "Pokiaľ ide o mňa, na front chodím každý mesiac. Nechcem zomrieť, ale nebojím sa."
Žurnalistka sa ho snažila opätovne vyzvať k priamej odpovedi. "Čo chcete, aby som povedal? Na otázku o mojich deťoch som už odpovedal. Poznám podnikateľov, ktorých deti bojujú na fronte, a poznám aj mnoho opačných prípadov. Nemožno všetko zovšeobecňovať. Bolo by potrebné, aby na fronte bojovalo viac detí ľudí, ktorí prijímajú rozhodnutia, aby sa vojna skončila?" pýta sa Kličko.
Na záver uznal, že nesie zodpovednosť za seba a svoju rodinu. "Túto vojnu sme nezačali my. Zastaviť ju môže len jeden človek - ten, kto ju rozpútal," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Synovia Vitalija Klička nebojujú na fronte. Keď mal vysvetliť prečo, tak sa nahneval a odpovedal vyhýbavo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý boxer a majster sveta Vitalij Kličko je starostom ukrajinského mesta Kyjev už 12 rokov. Jeho prácu sťažil vojnový konflikt s Ruskom.
Má tri deti - 26-ročného Jegora-Daniela, 21-ročného basketbalistu Maxima a 23-ročnú Elizabeth-Victoriu. Všetky sa narodili v Spojených štátoch amerických.
Napriek všetkému, jeho synovia nebojujú za Ukrajinu. Aktuálne 55-ročný Kličko musel pre web 20min.ch vysvetľovať, prečo to tak je a či majú nejakú výnimku.
Ešte predtým priznal, že už ráno nechodí behávať, no fyzické cvičenie je stále pre neho dôležité: "Jedno z mojich obľúbených hesiel znie: ´Nechaj svoje telo trpieť, inak ono nechá trpieť teba.´"
Funkciu starostu si obľúbil a nedáva len sľuby, ale aj rieši problémy obyvateľov. "Nikdy som si však nepredstavoval, že budem musieť čeliť takýmto výzvam. Som však presvedčený, že jedného dňa budeme môcť povedať, že sa vojna skončila. A na toto obdobie budeme spomínať ako na nočnú moru," prezradil.
On na front chodí
Novinárka sa ho následne opýtala, aký má názor na to, že deti politikov vo vojne nebojujú, aj tie jeho. "Moje deti na Ukrajine nikdy nežili. Narodili sa v Spojených štátoch a študovali v Európe alebo v Amerike," odpovedal Kličko.
"Aj ja som žil v zahraničí, ale vrátil som sa, pretože tu mám korene. Nikto ma k tomu nenútil. Páči sa mi toto príslovie: ´Chcete zastaviť vojnu? Pošlite na front deti tých, ktorí o nej rozhodujú.´," priblížil ďalej.
Keď sa mu novinárka snažila vysvetliť, že predmetom kritiky je práve to, že jeho synovia na fronte nie sú, tak odvetil svojsky: "Pokiaľ ide o mňa, na front chodím každý mesiac. Nechcem zomrieť, ale nebojím sa."
Žurnalistka sa ho snažila opätovne vyzvať k priamej odpovedi. "Čo chcete, aby som povedal? Na otázku o mojich deťoch som už odpovedal. Poznám podnikateľov, ktorých deti bojujú na fronte, a poznám aj mnoho opačných prípadov. Nemožno všetko zovšeobecňovať. Bolo by potrebné, aby na fronte bojovalo viac detí ľudí, ktorí prijímajú rozhodnutia, aby sa vojna skončila?" pýta sa Kličko.
Na záver uznal, že nesie zodpovednosť za seba a svoju rodinu. "Túto vojnu sme nezačali my. Zastaviť ju môže len jeden človek - ten, kto ju rozpútal," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Synovia Vitalija Klička nebojujú na fronte. Keď mal vysvetliť prečo, tak sa nahneval a odpovedal vyhýbavo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Deti front Vojna na Ukrajine
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