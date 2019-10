Sýrska armáda a SDF bojovali proti Tureckom podporovaným povstalcom

Na snímke kameraman z tureckej strany hranice medzi Tureckom a Sýriou v Ceylanpinare 16. októbra 2019 sníma stúpajúci dym po ostreľovaní sýrskeho mesta Ras al-Ajn tureckými jednotkami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 16. októbra (TASR) - Sýrska armáda prezidenta Bašára Asada a jednotky Kurdmi vedených Sýrskych demokratickým síl (SDF) bojovali spoločne v stredu na severovýchode krajiny proti povstalcom podporovaným Tureckom. S odvolaním sa na správy mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii o tom informovala agentúra DPA.Podľa SOHR viedla sýrska armáda so svojimi novými kurdskými spojencami boje v okolí severosýrskeho mesta Ajn Isá, pričom k ozbrojenej zrážke malo medzi oboma stranami dôjsť aj neďaleko diaľnice M4, ktorá pre Kurdov predstavuje strategicky dôležitú zásobovaciu trasu.Provládne sily medzitým podľa informácií agentúry TASS vstúpili do Kurdmi obývaného mesta Kobané, ako aj do Rakky - niekdajšieho hlavného mesta samozvaného kalifátu džihádistickej skupina Islamský štát (IS).Turecko podniká v Sýrii ofenzívu proti SDF, ktoré považuje za teroristickú organizáciu, pričom jeho deklarovaným cieľom sú aj bojovníci z IS. SDF boli rozhodujúcim spojencom USA a západných veľmocí v boji proti IS, keď v časti Sýrie aj susedného Iraku vyhlásila táto organizácia samozvaný kalifát.Kurdi minulý týždeň náhle prišli o podporu Washingtonu, keď prezident USA Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily. Následne podpísali Rusmi sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.