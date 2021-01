SZČO začínajú dostávať oznámenia o vyšších sociálnych odvodoch, informuje Sociálna poisťovňa

Poistné treba uhradiť do začiatku februára

Ďalším SZČO prídu oznámenia neskôr

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa začína v týchto dňoch posielať samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o zvýšení sociálnych odvodov.Poistné na sociálne poistenie podnikateľom stúpa vzhľadom na zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021. SZČO dostanú 174 957 oznámení listom alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku.Poštou poisťovňa odosiela 156 870 oznámení a do e-schránok pôjde ďalších 18 087. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.Nové minimálne poistné pre SZČO na rok 2021 predstavuječo je oproti vlaňajšku nárast o. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške, vlani to boloZvýšenie sumy poistného sa od 1. januára tohto roka týka 174 724 SZČO, ktorým od začiatku tohto roka vzrástol minimálny vymeriavací základ a ďalších 233 SZČO si musí platby upraviť pre zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu.Obe skupiny poistencov sú povinné uhradiť poistné v novej výške dotohto roka. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť aj platobný príkaz v banke.Ďalšie oznámenia o výške poistného bude Sociálna poisťovňa SZČO posielať už vo februári. Pôjde o tie SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 v lehote do 31. marca 2020, ale urobili tak najneskôr do 2. novembra minulého roka. Týmto SZČO sa bude vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia posudzovať až k 1. februáru 2021."Vznik, zánik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením novej výšky poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 im Sociálna poisťovňa oznámi do 22. februára 2021," uviedla poisťovňa.