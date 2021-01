V pražskej nemocnici očkovali aj okoloidúcich, aby nevyhadzovali dávky

Prvé dávky očkovacej látky proti koronavírusu mali byť v Česku určené pre zdravotníkov a najrizikovejšie skupiny, ale v niektorých zdravotníckych zariadeniach dostali zvyšnú vakcínu aj ľudia, na ktorých by prišiel rad až v lete. Látka by sa totiž musela vyhodiť, napísal v piatok portál Novinky.cz.





Denníku Právo sa ozvala mladá žena z Prahy, ktorú v nedeľu 10. januára v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici (VFN) zaočkovali proti COVID-19, aj keď nepatrí k rizikovej skupine ani nepracuje v nemocnici."Zavolala mi to kamarátka, ktorá išla náhodou okolo očkovacieho centra. Zdalo sa mi to neuveriteľné, ale povedala som si, že za skúšku nič nedám," uviedla Právu žena pod podmienkou zachovania anonymity. V nemocnici naozaj dostala prvú dávku vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech.Žena si vystála rad a preukázala sa kartou poistenca. "Pochopila som, že vakcína sa musí do určitého času po rozmrazení spotrebovať. Myslím si, že tým zachránili mnoho vakcín pred vyhodením," dodala.Vakcíny od Pfizeru sa musia skladovať pri teplote mínus 70 stupňov Celzia, po rozmrazení však môžu byť päť dní v bežnej chladničke, pri izbovej teplote vydržia okolo päť hodín.Hovorkyňa VFN Marie Heřmánková pre Právo povedala, že nevie o tom, že nemocnica očkovala ľudí takpovediac "z ulice". Vysvetlila však, že nemocnica zatiaľ nemá žiadny centrálny register očkovaných a kým nevznikne, sama si zostavuje zoznamy záujemcov o očkovanie, pričom postupuje podľa odporúčaní ministerstva zdravotníctva. "Na prvom mieste sú, samozrejme, pracovníci z takzvanej prvej línie," zdôraznila Heřmánková s tým, že už zaočkovali aj členov pražských záchranných zložiek a pracovníkov Ústavu hematológie a krvnej transfúzie v Prahe.Nemocnica sa podľa hovorkyne snaží, aby ani jedna dávka vakcíny nevyšla nazmar - a zatiaľ sa jej podarilo všetky dávky vyočkovať, žiadnu nemuseli vyhodiť.