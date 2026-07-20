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20. júla 2026

Taiwan odhaľuje čínsky plán: Anakonda chce ostrov udusiť bez invázie


Tagy: čínske zasahovanie napätie medzi Čínou a Taiwanom

Taiwanská pobrežná stráž zaznamenala v júni výrazný nárast počtu čínskych štátnych plavidiel operujúcich vo vodách okolo ostrova. Podľa taiwanských predstaviteľov ide o súčasť rastúceho tlaku Pekingu na ...



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gettyimages 1321133823 676x525 20.7.2026 (SITA.sk) - Taiwanská pobrežná stráž zaznamenala v júni výrazný nárast počtu čínskych štátnych plavidiel operujúcich vo vodách okolo ostrova. Podľa taiwanských predstaviteľov ide o súčasť rastúceho tlaku Pekingu na demokraticky spravovaný ostrov.


Taiwan v júni zaznamenal výrazný nárast počtu čínskych lodí pôsobiacich vo vodách okolo ostrova a jeho priľahlých ostrovov. Oznámil to predstaviteľ taiwanskej pobrežnej stráže, podľa ktorého Peking zintenzívňuje takzvané aktivity v „sivej zóne“ s cieľom zvyšovať tlak na Taiwan bez priameho vojenského konfliktu.

Podľa údajov taiwanskej pobrežnej stráže bolo v júni zaznamenaných 263 čínskych plavidiel vrátane lodí pobrežnej stráže, záchranných a výskumných plavidiel. V máji ich bolo 200 a v júni minulého roka 171. Štatistika nezahŕňa vojnové lode. „Či už z pohľadu typov alebo počtu vládnych plavidiel zapojených do týchto aktivít v sivej zóne, zaznamenali sme výrazný nárast,“ uviedol predstaviteľ.

Čína minulý mesiac spustila vo vodách východne od Taiwanu hliadky označené ako „presadzovanie práva“, ktoré Tchaj-pej označil za provokatívne a za prejav expanzionizmu. Počas operácie čínska pobrežná stráž po prvý raz rádiom kontaktovala nákladné lode plaviace sa popri Taiwane a zisťovala údaje o posádke aj cieľovej destinácii.

Vysokopostavený taiwanský vládny predstaviteľ uviedol, že cieľom Pekingu nie je len narúšať lodnú dopravu, ale aj obmedziť zásobovanie ostrova. „Snaží sa uviesť do praxe to, o čom už dlho hovorí - využívať opatrenia podobné karanténe na realizáciu stratégie anakondy voči Taiwanu,“ povedal.

Taiwan preto pripravuje cvičenia, počas ktorých si bude nacvičovať reakciu na prípadnú karanténu alebo námornú blokádu. Predstaviteľ pobrežnej stráže zároveň upozornil, že nové lode čínskej pobrežnej stráže sú vojenskej konštrukcie a pochádzajú z čínskeho námorníctva. „Jediný rozdiel je ich náter,“ poznamenal. Prezident Taiwanu Laj Čching-te medzitým vyzval na odpor voči čínskemu „červenému teroru“ a na ochranu demokratického a slobodného spôsobu života ostrova.


Zdroj: SITA.sk - Taiwan odhaľuje čínsky plán: Anakonda chce ostrov udusiť bez invázie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínske zasahovanie napätie medzi Čínou a Taiwanom
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