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20. júla 2026
Kto je najdôveryhodnejším politikom na Slovensku? Uhrík predbehol Fica a Šimečka sa v rebríčku výrazne prepadol
Tagy: Dôvera Minister vnútra SR Predseda demokratov predseda hnutia Republika Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Prieskum Prieskum agentúry Focus
Na štvrtej priečke skončili dvaja politici. Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini. Dôveruje mu ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Na štvrtej priečke skončili dvaja politici.
Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini. Dôveruje mu 40 percent Slovákov. Ukazujú to výsledky prieskum agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý bol realizovaný v dňoch 22. až 29. júna na vzorke 1 027 respondentov. Ako z neho ďalej vyplýva, hlave štátu nedôveruje 58 percent opýtaných.
Na druhej priečke skončil predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík. Dôveruje mu 31 percent opýtaných, čo je najviac spomedzi všetkých lídrov politických strán. Uhrík predbehol v miere dôveryhodnosti aj predsedu vlády a šéfa strany Smer-SD Roberta Fica, ktorému dôveru vyjadrilo 28 percent respondentov.
Na štvrtej priečke skončili dvaja politici. Jedným z nich je predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling, ktorému dôveruje 26 percent opýtaných. Rovnaké percento z nich vyjadrilo dôveru lídrovi strany Hlas-SD a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi.
Presne štvrtina respondentov (25 percent) uviedla, že dôveruje predsedovi najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michalovi Šimečkovi. O percento menej, teda 24 percent, vyjadrilo dôveru predsedovi Kresťanskodemokratického hnutia Milanovi Majerskému.
Za Majerským skončila trojica politických lídrov, ktorým dôveruje zhodne po 21 percent opýtaných. Ide o predsedu v súčasnosti mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslava Naďa, predsedu koaličnej Slovenskej národnej strany Andreja Danka a lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča.
Rozdiely sú pri nich v miere nedôveryhodnosti. Za nimi skončil predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorému dôveruje 18 percent opýtaných a napokon predseda Maďarskej aliancie László Gubík, dôveru mu vyjadrilo osem percent účastníkov prieskumu.
Zdroj: SITA.sk - Kto je najdôveryhodnejším politikom na Slovensku? Uhrík predbehol Fica a Šimečka sa v rebríčku výrazne prepadol © SITA Všetky práva vyhradené.
Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini. Dôveruje mu 40 percent Slovákov. Ukazujú to výsledky prieskum agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý bol realizovaný v dňoch 22. až 29. júna na vzorke 1 027 respondentov. Ako z neho ďalej vyplýva, hlave štátu nedôveruje 58 percent opýtaných.
Na druhej priečke skončil predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík. Dôveruje mu 31 percent opýtaných, čo je najviac spomedzi všetkých lídrov politických strán. Uhrík predbehol v miere dôveryhodnosti aj predsedu vlády a šéfa strany Smer-SD Roberta Fica, ktorému dôveru vyjadrilo 28 percent respondentov.
Štvrtá priečka
Na štvrtej priečke skončili dvaja politici. Jedným z nich je predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling, ktorému dôveruje 26 percent opýtaných. Rovnaké percento z nich vyjadrilo dôveru lídrovi strany Hlas-SD a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi.
Presne štvrtina respondentov (25 percent) uviedla, že dôveruje predsedovi najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michalovi Šimečkovi. O percento menej, teda 24 percent, vyjadrilo dôveru predsedovi Kresťanskodemokratického hnutia Milanovi Majerskému.
Rozdiely v miere nedôveryhodnosti
Za Majerským skončila trojica politických lídrov, ktorým dôveruje zhodne po 21 percent opýtaných. Ide o predsedu v súčasnosti mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslava Naďa, predsedu koaličnej Slovenskej národnej strany Andreja Danka a lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča.
Rozdiely sú pri nich v miere nedôveryhodnosti. Za nimi skončil predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorému dôveruje 18 percent opýtaných a napokon predseda Maďarskej aliancie László Gubík, dôveru mu vyjadrilo osem percent účastníkov prieskumu.
Zdroj: SITA.sk - Kto je najdôveryhodnejším politikom na Slovensku? Uhrík predbehol Fica a Šimečka sa v rebríčku výrazne prepadol © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dôvera Minister vnútra SR Predseda demokratov predseda hnutia Republika Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Prieskum Prieskum agentúry Focus
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