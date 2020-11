Taiwan zohráva dôležitú úlohu pri globálnom boji proti počítačovej kriminalite

Taiwanské národné protipandemické tímy a tímy kybernetickej bezpečnosti

Počítačová kriminalita nepozná hranice, Taiwan sa usiluje o cezhraničnú spoluprácu

So vzostupom štátom sponzorovaného hackingu je zdieľanie spravodajských informácií podľa Taiwanu nevyhnutné

V boji proti počítačovej kriminalite môže Taiwan pomôcť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2020 (Webnoviny.sk) -Od svojho vypuknutia koncom roka 2019 sa COVID-19 vyvinul do globálnej pandémie. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie bolo k 30. septembru 2020 na celom svete potvrdených viac ako 33,2 milióna prípadov COVIDu-19 a viac ako 1 milión úmrtí súvisiacich s týmto ochorením. Po skúsenostiach s epidémiou SARS v roku 2003 sa Taiwan včas pripravil na boj proti COVIDu-19, a to tak, že vykonal včasné skríningové kontroly prichádzajúcich cestujúcich, spravil inventúru skladových zásob protipandemického materiálu a vytvoril národný tím pre výrobu rúšok. Rýchla reakcia vlády a spolupráca taiwanských obyvateľov pomohli účinne zabrániť šíreniu tejto choroby.Medzinárodné spoločenstvo vkladá svoje zdroje do boja proti COVIDu-19 najmä v oblasti fyzickej sféry, kybernetický svet bol však tiež napadnutý a čelí veľkým výzvam. Správa Cyber ​​Attack Trends: 2020 Mid-Year Report publikovaná v auguste 2020 spoločnosťou Check Point Software Technologies Ltd., známou bezpečnostnou spoločnosťou v oblasti IT, poukázala na to, že phishingové a malvérové ​​útoky súvisiace s COVIDom-19 sa dramaticky zvýšili z menej ako 5 000 týždenne vo februári na viac ako 200 000 ku koncu apríla.Tak isto ako COVID-19 vážne ovplyvňuje životy ľudí a ich bezpečnosť, tak aj počítačová kriminalita narúša národnú bezpečnosť, obchodné operácie a bezpečnosť osobných údajov a majetku a spôsobuje tak značné škody a straty. Úspešnosť Taiwanu v boji proti COVID-19 si získala svetové uznanie. Konfrontovaný kybernetickými hrozbami a s nimi súvisiacimi výzvami Taiwan aktívne presadzuje politiky založené na koncepte, že informačná bezpečnosť rovná sa národná bezpečnosť. Taiwan posilnil úsilie v oblasti odbornej prípravy špecialistov na IT bezpečnosť a zároveň rozvíja odvetvia v oblasti IT bezpečnosti a inovatívnych technológií. Taiwanské národné tímy sú kedykoľvek pripravené, či už ide o prevenciu chorôb alebo prevenciu počítačovej kriminality.Národy na celom svete bojujú proti šíreniu detskej pornografie, porušovaniu práv duševného vlastníctva a krádežiam obchodných tajomstviev. Firemné e-mailové podvody a ransomvér tiež spôsobili podnikom veľké finančné straty, zatiaľ čo kryptomeny sa stali prostriedkom na kriminálne transakcie a pranie špinavých peňazí. Ktokoľvek s online prístupom sa kdekoľvek na svete môže pripojiť k ľubovoľnému zariadeniu, ktoré umožňuje pripojenie na internet. Kriminálne syndikáty využívajú túto anonymitu a slobodu na utajenie svojej identity a na nezákonné činnosti.Taiwanské policajné zložky majú špeciálnu jednotku na vyšetrovanie technologických trestných činov, ktorú tvoria profesionálni vyšetrovatelia počítačovej kriminality. Taktiež sa zriadilo digitálne forenzné laboratórium spĺňajúce požiadavky normy ISO 17025. Počítačová kriminalita nepozná hranice, a preto Taiwan dúfa, že pri boji s týmto problémom môže spolupracovať so zvyškom sveta.V auguste 2020 Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, Federálny úrad pre vyšetrovanie a Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických vydali správu o analýze malvéru, ktorá identifikuje štátom sponzorovanú hackerskú organizáciu. Tá nedávno na útoky využívala variant škodlivého softvéru z roku 2008 známeho ako TAIDOOR. Takýmto útokom boli vystavené aj mnohé taiwanské vládne agentúry a firmy. V správe z roku 2012 o tomto škodlivom softvéri spoločnosť Trend Micro Inc. poznamenala, že všetky obete pochádzali z Taiwanu a že väčšina z nich boli vládne organizácie. Taiwanský verejný sektor každý mesiac čelí mimoriadne vysokému počtu kybernetických útokov spoza hraníc Taiwanu - v rozmedzí od 20 do 40 miliónov. Taiwan, ako prioritný cieľ útokov sponzorovaných štátom, bol schopný sledovať ich zdroje, metódy a použitý malvér. Zdieľaním spravodajských informácií by Taiwan mohol pomôcť iným krajinám odvrátiť potenciálne hrozby a uľahčiť vytvorenie spoločného bezpečnostného mechanizmu na boj proti štátnym aktérom v oblasti kybernetického ohrozenia. Vzhľadom na to, že hackeri často používajú C & C servery a tak maria vyšetrovanie, je na zostavenie komplexného obrazu reťazcov útoku nevyhnutná medzinárodná spolupráca.V júli 2016 došlo na Taiwane k bezprecedentnému nezákonnému hackerstvu, keď bolo z bankomatov First Commercial Bank nelegálne vybratých 83,27 milióna taiwanských dolárov. Za týždeň polícia získala späť ukradnuté prostriedky vo výške 77,48 milióna a zatkla troch členov hackerského syndikátu - Andrejsa Peregudovsa z Lotyšska, Mihaila Colibaba z Rumunska a Niklaea Penkova z Moldavska, ktorí sa dovtedy zákonu vyhýbali. Incident vzbudil medzinárodnú pozornosť. V septembri toho istého roku došlo k podobnej lúpeži z bankomatov v Rumunsku. Predpokladalo sa, že v obidvoch prípadoch figuroval podozrivý s menom Babii, čo viedlo vyšetrovateľov k záveru, že krádeže boli spáchané rovnakým syndikátom. Na pozvanie Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) taiwanský úrad pre vyšetrovanie trestných činov (CIB) trikrát navštívil kanceláriu agentúry kvôli výmene spravodajských informácií a dôkazov. Následne tieto dva subjekty založili operáciu TAIEX. Podľa tohto plánu poskytla CIB kľúčové dôkazy získané z mobilných telefónov podozrivých Europolu, ktorý tieto dôkazy preveril a identifikoval podozrivého, známeho ako Dennys, ktorý mal vtedy bydlisko v Španielsku. To viedlo k jeho zatknutiu Europolom a španielskou políciou, čo ukončilo hackerský syndikát.Boj proti počítačovej kriminalite si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a Taiwan musí spolupracovať s ostatnými krajinami. Taiwan môže pomôcť iným krajinám a je ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti s cieľom zvýšiť bezpečnosť kyberpriestoru a realizovať skutočne bezhraničný internet. Žiadam vás, aby ste podporili účasť Taiwanu na výročnom valnom zhromaždení INTERPOL-u ako pozorovateľa, ako aj jeho účasť na stretnutiach, mechanizmoch a školiacich aktivitách INTERPOL-u. Vyjadrením podpory Taiwanu na medzinárodných fórach môžete hrať rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní cieľa Taiwanu, ktorým je pragmatická a zmysluplná účasť v medzinárodných organizáciách. V boji proti počítačovej kriminalite môže Taiwan pomôcť!Huang Ming-chaoKomisárÚrad kriminálneho vyšetrovaniaMinisterstvo vnútraČínska republika (Taiwan)Informačný servis