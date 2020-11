Koronavírus: Spoločnosť Moderna zverejnila výsledky primárnej analýzy účinnosti svojej vakcíny proti COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Účinnosť vakcíny v prípade vážneho priebehu ochorenia COVID-19 je 100%.Americká biotechnologická spoločnosť Moderna zverejnila výsledky primárnej analýzy účinnosti svojej vakcíny proti COVID-19 v rámci tretej fázy COVE štúdie. Zároveň Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA) v USA odoslala žiadosť o núdzové nasadenie vakcíny.Primárna analýza účinnosti zahŕňala 196 účastníkov s potvrdeným ochorením COVID-19, z ktorých 30 malo vážny priebeh. Účinnosť vakcíny bola 94.1%; v prípade vážnych prípadov až 100%. Výsledky boli pritom konzistentné naprieč vekovými skupinami, rasovou príslušnosťou a pohlaviami. Po viacerých kolách testovania je tak vakcína mRNA-1273 aj naďalej dobre prijatá a doposiaľ neboli zistené žiadne vážne obavy súvisiace s jej bezpečnosťou.Aj preto Moderna plánuje ešte dnes podať FDA žiadosť o núdzové nasadenie, ktorá by mohla byť posúdená do 17. decembra 2020 na základe zaslaných údajov. Moderna plánuje dnes požiadať aj o podmienečné povolenie na uvedenie na trh u Európskej agentúry pre lieky (EMA). U Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa zase bude uchádzať o predkvalifikačnú registráciu ako aj o registráciu na núdzové použitie."Táto pozitívna primárna analýza potvrdzuje schopnosť našej vakcíny predchádzať ochoreniu COVID-19 s účinnosťou 94,1% a čo je dôležité, predchádzať predovšetkým závažnému priebehu COVID-19. Veríme, že naša vakcína poskytne nový a mocný nástroj, ktorý môže zmeniť priebeh tejto pandémie a napomôcť predchádzať ťažkému priebehu, hospitalizáciám a úmrtiam," uviedol Stéphane Bancel, výkonný riaditeľ spoločnosti Moderna.Informačný servis