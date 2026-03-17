Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Počet ubytovaných hostí na Slovensku v januári lámal rekordy, výrazne pomohol aj záujem cudzincov
Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v januári 456 000 hostí, čo je o desatinu viac ako vlani. Počet ubytovaných hostí v úvode tohto roka prekonal aj doterajšie maximum z januára 2020, a ...
17.3.2026 (SITA.sk) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v januári 456 000 hostí, čo je o desatinu viac ako vlani. Počet ubytovaných hostí v úvode tohto roka prekonal aj doterajšie maximum z januára 2020, a to o takmer 2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Hostia v januári strávili v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku medziročne o 13 % viac nocí. Počet prenocovaní dosiahol takmer 1,2 milióna. Ubytovatelia zaznamenali historicky najviac januárových prenocovaní zahraničných hostí. Tí na Slovensku v úvodný mesiac tohto roka strávili o 8,3 % viac prenocovaní ako v rekordnom januári 2020, ktorý ešte nebol ovplyvnený pandémiou.
Rekordy v počte prenocovaní prekonali cudzinci v Žilinskom, Banskobystrickom aj Košickom kraji. Domáci návštevníci dosiahli druhý najvyšší počet nocí, k prekonaniu rekordu z roku 2020 chýbalo celkovo ešte 7,6 % nocí. Priemerná doba pobytu v tohtoročnom januári predstavovala 2,6 noci.
Takmer dve tretiny ubytovaných hostí tvorili domáci návštevníci, ich počet medziročne vzrástol na 275 000 hostí. Ide o medziročný nárast o viac ako 7 %. V porovnaní s najúspešnejším januárom 2020 hodnoty zaostávali o takmer 3 %. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla o necelých 17 %, počet hostí z cudziny dosiahol vyše 181 000 ubytovaných. Išlo o najvyššiu zahraničnú návštevnosť, ktorá prekonala rekord z januára 2020 o 9%.
Z regionálneho hľadiska sa v januári podarilo medziročne prekonať počet návštevníkov v siedmich z ôsmich krajov, a to v rozpätí od 4,1 % v Banskobystrickom kraji po 17 % v Žilinskom kraji. Iba Trnavský kraj zaznamenal o 2,8 % menej ubytovaných hostí ako pred rokom v januári.
Najviac hostí podľa štatistík prilákali kraje zamerané na zimný cestovný ruch na horách. Žilinský a Prešovský kraj spolu tvorili viac ako polovicu celkového počtu návštevníkov na Slovensku. Zároveň oba kraje evidovali historicky najvyšší počet januárových ubytovaných, rekordy prekonali domáci aj zahraniční návštevníci.
Tretí najobľúbenejším regiónom pre hostí bol v januári Bratislavský kraj. Ubytovalo sa tu 87 000 návštevníkov, teda 19 % všetkých hostí SR. Ako v jedinom kraji na Slovensku tu opäť tvorili väčšinu ubytovaných zahraniční návštevníci.
Zvýšený záujem zahraničných návštevníkov dokazuje aj historicky najvyšší počet januárových hostí z cudziny v Banskobystrickom a Košickom kraji, kde však celková návštevnosť nebola rekordná.
Zdroj: SITA.sk - Počet ubytovaných hostí na Slovensku v januári lámal rekordy, výrazne pomohol aj záujem cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Počet ubytovaných hostí na Slovensku v januári lámal rekordy, výrazne pomohol aj záujem cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.
