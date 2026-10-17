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17. októbra 2026
Ulice Tirany zahalil hustý dym, vzduchom lietali gumené projektily. Boje medzi demonštrantmi a políciou pokračujú už piaty deň
Masové protivládne demonštrácie otriasajú albánskou metropolou od utorka. Tisíce ľudí žiadajú odstúpenie premiéra a protestujú proti podmienkam na univerzitách a vysokému školnému. V Tirana sa v ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Masové protivládne demonštrácie otriasajú albánskou metropolou od utorka. Tisíce ľudí žiadajú odstúpenie premiéra a protestujú proti podmienkam na univerzitách a vysokému školnému.
V Tirana sa v sobotu už piaty deň po sebe stretli demonštranti s políciou počas protestov namierených proti premiérovi Edimu Ramovi, ktorý vyhlásil, že požiadavkám protestujúcich na svoju rezignáciu rozhodne nevyhovie.
Niekoľko stoviek ľudí sa napoludnie zhromaždilo pred ministerstvom školstva, neskôr sa davy rozšírili do ďalších častí mesta a protesty prerástli do násilných stretov s bezpečnostnými zložkami. Demonštranti hádzali na policajtov kamene a zakladali ohne v odpadkových košoch, ktoré následne používali ako barikády.
Masové protivládne demonštrácie otriasajú Tiranou od utorka. Tisíce ľudí žiadajú odstúpenie premiéra a protestujú proti podmienkam na univerzitách a vysokému školnému.
Polícia proti davu nasadila vodné delá, slzotvorný plyn aj gumené projektily, ktoré podľa albánskej legislatívy môžu bezpečnostné zložky počas protestov používať iba vo výnimočných situáciách.
„Dnes polícia po prvý raz od začiatku protestov použila gumené projektily. Je to krajne opatrenie, ak vezmeme do úvahy, že medzi protestujúcimi sú aj 16- a 17-roční mladiství,“ povedal pre AFP jeden z účastníkov protestov.
Nepokoje zvyšujú tlak na vládu Ediho Ramu, ktorá čelí rastúcej kritike verejnosti v súvislosti s vysokými životnými nákladmi, podmienkami vo vzdelávaní a policajnými zásahmi proti demonštrantom. V predchádzajúcich dňoch boli pri protestoch zranené desiatky ľudí vrátane policajtov, novinárov a účastníkov demonštrácií.
Zdroj: SITA.sk - Ulice Tirany zahalil hustý dym, vzduchom lietali gumené projektily. Boje medzi demonštrantmi a políciou pokračujú už piaty deň © SITA Všetky práva vyhradené.
V Tirana sa v sobotu už piaty deň po sebe stretli demonštranti s políciou počas protestov namierených proti premiérovi Edimu Ramovi, ktorý vyhlásil, že požiadavkám protestujúcich na svoju rezignáciu rozhodne nevyhovie.
Ohňové barikády
Niekoľko stoviek ľudí sa napoludnie zhromaždilo pred ministerstvom školstva, neskôr sa davy rozšírili do ďalších častí mesta a protesty prerástli do násilných stretov s bezpečnostnými zložkami. Demonštranti hádzali na policajtov kamene a zakladali ohne v odpadkových košoch, ktoré následne používali ako barikády.
Masové protivládne demonštrácie otriasajú Tiranou od utorka. Tisíce ľudí žiadajú odstúpenie premiéra a protestujú proti podmienkam na univerzitách a vysokému školnému.
Prvýkrát aj gumené náboje
Polícia proti davu nasadila vodné delá, slzotvorný plyn aj gumené projektily, ktoré podľa albánskej legislatívy môžu bezpečnostné zložky počas protestov používať iba vo výnimočných situáciách.
„Dnes polícia po prvý raz od začiatku protestov použila gumené projektily. Je to krajne opatrenie, ak vezmeme do úvahy, že medzi protestujúcimi sú aj 16- a 17-roční mladiství,“ povedal pre AFP jeden z účastníkov protestov.
Nepokoje zvyšujú tlak na vládu Ediho Ramu, ktorá čelí rastúcej kritike verejnosti v súvislosti s vysokými životnými nákladmi, podmienkami vo vzdelávaní a policajnými zásahmi proti demonštrantom. V predchádzajúcich dňoch boli pri protestoch zranené desiatky ľudí vrátane policajtov, novinárov a účastníkov demonštrácií.
Zdroj: SITA.sk - Ulice Tirany zahalil hustý dym, vzduchom lietali gumené projektily. Boje medzi demonštrantmi a políciou pokračujú už piaty deň © SITA Všetky práva vyhradené.
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