Video: Mladík narazil do auta na sídlisku. Kuriózna nehoda, za ktorú pravdepodobne môže pes na snowboarde

Mladý vodič narazil do zaparkovaného auta. Stalo sa to pred vchodom do paneláku. Náraz poškodil na aute značky Škoda spätné zrkadlo. Očitý svedok zrážky ihneď kontaktoval majiteľa auta. Ten následne privolal policajtov. "Tu nejaký šialenec ťukol do späťáka. Viete, tu je to také úzke a stane sa," povedal vodič auta. Časť viny na tom vraj nesie aj vodičov pes, ktorý sa s ním viezol v aute. Počas jazdy ho mal vyrušiť svojím štekotom. "Pes mi štekal vzadu do ucha, tak možno preto. Predtým som ho zatvoril do kufra a príde na snowboarde, si prešiel cez takú dierku, keď je smädný tak si príde dopredu. Prepni mi pesničku, alebo čo mi povie, a som sa zľakol," opisoval situáciu vodič auta.