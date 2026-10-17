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17. októbra 2026
Takmer 376-tisíc ľudí na Slovensku čelí podľa štatistík vážnemu materiálnemu nedostatku
Situácia sa výrazne líši podľa regiónov. Podľa údajov Štatistického úradu SR si v roku 2025 nemôže dovoliť týždňovú dovolenku mimo domu 29,1 ...
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Podľa údajov Štatistického úradu SR si v roku 2025 nemôže dovoliť týždňovú dovolenku mimo domu 29,1 % obyvateľov Slovenska. Neočakávaný výdavok vo výške 461 eur nedokáže pokryť 26 % ľudí a takmer pätina si nemôže kúpiť nový nábytok. Vyplýva to zo zisťovania EU SILC 2025, ktoré monitoruje chudobu a životné podmienky obyvateľov.
Medzi ďalšie problémy patrí nedostupnosť kvalitnej stravy, automobilu či primeraného tepla v domácnosti. Situácia sa výrazne líši podľa regiónov. Kým v Bratislavskom kraji si nemôže dovoliť dovolenku 13,3 % obyvateľov, v Banskobystrickom kraji je to 37,2 % a v Prešovskom 36,4 %. V Prešovskom kraji má zároveň 15,7 % ľudí problém zabezpečiť si doma primerané teplo.
Závažnú materiálnu a sociálnu depriváciu, teda najmenej sedem z 13 sledovaných nedostatkov, pociťovalo v roku 2025 na Slovensku 7 % obyvateľov, čo predstavuje približne 376-tisíc ľudí. Oproti roku 2024, keď podiel dosiahol 7,6 %, ide o mierny pokles. Najvyššiu mieru deprivácie zaznamenali Prešovský kraj (13,5 %) a Košický kraj (11,9 %), najnižšiu Bratislavský a Žilinský kraj, zhodne 1,9 %.
Zdroj: SITA.sk - Takmer 376-tisíc ľudí na Slovensku čelí podľa štatistík vážnemu materiálnemu nedostatku © SITA Všetky práva vyhradené.
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