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 24hod.sk    Ekonomika

17. októbra 2026

Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, je to spôsob organizácie práce. Aké sú jej úskalia?


Tagy: flexibilita Pracovné podmienky Trh práce Zamestnanci

Nestačí, aby zamestnávateľ flexibilitu len umožnil, treba aj jasne nastaviť jej pravidlá a mantinely. Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, ale stala sa spôsobom organizácie práce. V internom ...



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gettyimages 1216869584 scaled 1 676x423 17.10.2026 (SITA.sk) - Nestačí, aby zamestnávateľ flexibilitu len umožnil, treba aj jasne nastaviť jej pravidlá a mantinely.


Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, ale stala sa spôsobom organizácie práce. V internom prieskume spoločnosti Seyfor ju za dôležitú označili takmer všetci oslovení respondenti. Flexibilita v práci zamestnancom pomáha šetriť čas, lepšie sa sústrediť a pri niektorých činnostiach pracovať produktívnejšie. Zároveň však prináša aj riziko stierania hraníc medzi prácou a súkromím. Podľa odborníkov preto nestačí, aby zamestnávateľ flexibilitu len umožnil, treba aj jasne nastaviť jej pravidlá a mantinely.

Umožniť ľuďom pracovať z domu alebo prispôsobiť si pracovný čas je len prvý krok, firma tomu podľa odborníkov musí prispôsobiť aj spôsob riadenia práce. S pracovníkmi si musí nastaviť jasné pravidlá hodnotenia výsledkov, aj to, akú dostupnosť očakáva, ako plánuje kapacity tímov či ako bude zabezpečená spolupráci i zastupiteľnosť. „Flexibilita preto nie je hotový benefit, ktorý firma raz zavedie a ďalej ho nemusí riešiť. Je to spôsob fungovania, ktorý sa musí priebežne vyvíjať spolu s organizáciou, potrebami tímov aj životnými situáciami zamestnancov,“ vysvetlila Martina Chloupková zo Seyfor.

Výhody flexibility


Výsledky interného prieskumu spoločnosti ukázali, že flexibilita má pre ľudí zásadný význam. Za dôležitú ju považuje 99 % respondentov. Zamestnanci si cenia flexibilitu najmä pre úsporu času pri cestovaní do práce, lepšie zosúladenie práce so súkromným životom a starostlivosťou o seba či možnosť vybaviť si počas dňa osobné záležitosti. Tieto výhody pomenovalo takmer 64 % opýtaných.

Prínos flexibility sa podľa respondentov prejavuje aj v samotnej práci. Lepšie sa dokáže sústrediť 59 % oslovených a 58,4 % uviedlo, že pri niektorých činnostiach sú produktívnejší. Polovici respondentov flexibilné usporiadanie práce pomáha lepšie riadiť energiu počas dňa. Prieskum tiež ukázal, že flexibilita pomáha ľuďom lepšie zladiť zamestnanie s ich životnou situáciou. Takmer 43 % opýtaných tak lepšie kombinuje prácu so starostlivosťou o deti a 24,4 % so starostlivosťou o blízkych.

„Ľudia nepotrebujú rovnaký model počas celej pracovnej kariéry. Iné podmienky môžu vyhovovať rodičovi malého dieťaťa, iné človeku, ktorý sa stará o blízkeho a iné zamestnancovi, ktorého práca si vyžaduje nerušené sústredenie. Dobre nastavená flexibilita umožňuje firme udržať kvalitných ľudí aj v obdobiach, keď nefungujú v klasickom pracovnom režime. Zároveň však musí rešpektovať charakter ich práce a potreby tímu či klientov,“ vysvetlila Chloupková.

Možnosť flexibilného nastavenia práce sa stala jedným z dôležitých parametrov, podľa ktorých ľudia posudzujú potenciálneho zamestnávateľa. Pre firmu to podľa odborníkov môže byť výhodou pri získavaní nových pracovníkov. Prízvukovali však, že jej hodnota nespočíva iba v atraktivite pri pracovných inzerátoch. Dôležité je aj to, či flexibilné nastavenie reálne pomáha ľuďom pracovať udržateľne a či súčasne podporuje fungovanie tímu a celej firmy.

Úskalia flexibility


Odborníci upozornili, že flexibilita neprináša iba výhody, má aj svoje úskalia. Pre 29 % zamestnancov je najväčšou výzvou udržať hranice medzi pracovným a osobným životom. Takmer pätina, teda 19,5 %, pociťuje odlúčenie od kolektívu. Za náročnú považuje 18,3 % opýtaných aj dostupnosť kolegov a manažérov pri potrebe rýchlej konzultácie a 17,8 % má problém udržať efektívnu komunikáciu v tíme, najmä plynulý tok informácií a predchádzanie nedorozumeniam.

„Firma musí nastaviť celkový rámec a pracovné kapacity, HR spoločné princípy a manažéri ich preniesť do každodenného fungovania tímov. Ak ľuďom umožníme pracovať odkiaľkoľvek a v rôznom čase, nemôžeme na nich preniesť celú zodpovednosť za pracovné zaťaženie a schopnosť vypnúť. Manažéri musia nastavovať realistické očakávania a sami nevytvárať prostredie, v ktorom je normálne odpovedať večer alebo cez víkend. Zamestnanec má otvorene komunikovať svoje potreby a rešpektovať dohody tímu, nemôže však zostať jediným, kto zodpovedá za to, aby sa nepreťažil. Sloboda bez jasných hraníc sa môže ľahko zmeniť na permanentnú dostupnosť a nekonečný pracovný deň,“ upozornila Chloupková.


Zdroj: SITA.sk - Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, je to spôsob organizácie práce. Aké sú jej úskalia? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: flexibilita Pracovné podmienky Trh práce Zamestnanci
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