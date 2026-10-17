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17. októbra 2026
Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, je to spôsob organizácie práce. Aké sú jej úskalia?
Nestačí, aby zamestnávateľ flexibilitu len umožnil, treba aj jasne nastaviť jej pravidlá a mantinely. Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, ale stala sa spôsobom organizácie práce. V internom ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Nestačí, aby zamestnávateľ flexibilitu len umožnil, treba aj jasne nastaviť jej pravidlá a mantinely.
Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, ale stala sa spôsobom organizácie práce. V internom prieskume spoločnosti Seyfor ju za dôležitú označili takmer všetci oslovení respondenti. Flexibilita v práci zamestnancom pomáha šetriť čas, lepšie sa sústrediť a pri niektorých činnostiach pracovať produktívnejšie. Zároveň však prináša aj riziko stierania hraníc medzi prácou a súkromím. Podľa odborníkov preto nestačí, aby zamestnávateľ flexibilitu len umožnil, treba aj jasne nastaviť jej pravidlá a mantinely.
Umožniť ľuďom pracovať z domu alebo prispôsobiť si pracovný čas je len prvý krok, firma tomu podľa odborníkov musí prispôsobiť aj spôsob riadenia práce. S pracovníkmi si musí nastaviť jasné pravidlá hodnotenia výsledkov, aj to, akú dostupnosť očakáva, ako plánuje kapacity tímov či ako bude zabezpečená spolupráci i zastupiteľnosť. „Flexibilita preto nie je hotový benefit, ktorý firma raz zavedie a ďalej ho nemusí riešiť. Je to spôsob fungovania, ktorý sa musí priebežne vyvíjať spolu s organizáciou, potrebami tímov aj životnými situáciami zamestnancov,“ vysvetlila Martina Chloupková zo Seyfor.
Výsledky interného prieskumu spoločnosti ukázali, že flexibilita má pre ľudí zásadný význam. Za dôležitú ju považuje 99 % respondentov. Zamestnanci si cenia flexibilitu najmä pre úsporu času pri cestovaní do práce, lepšie zosúladenie práce so súkromným životom a starostlivosťou o seba či možnosť vybaviť si počas dňa osobné záležitosti. Tieto výhody pomenovalo takmer 64 % opýtaných.
Prínos flexibility sa podľa respondentov prejavuje aj v samotnej práci. Lepšie sa dokáže sústrediť 59 % oslovených a 58,4 % uviedlo, že pri niektorých činnostiach sú produktívnejší. Polovici respondentov flexibilné usporiadanie práce pomáha lepšie riadiť energiu počas dňa. Prieskum tiež ukázal, že flexibilita pomáha ľuďom lepšie zladiť zamestnanie s ich životnou situáciou. Takmer 43 % opýtaných tak lepšie kombinuje prácu so starostlivosťou o deti a 24,4 % so starostlivosťou o blízkych.
„Ľudia nepotrebujú rovnaký model počas celej pracovnej kariéry. Iné podmienky môžu vyhovovať rodičovi malého dieťaťa, iné človeku, ktorý sa stará o blízkeho a iné zamestnancovi, ktorého práca si vyžaduje nerušené sústredenie. Dobre nastavená flexibilita umožňuje firme udržať kvalitných ľudí aj v obdobiach, keď nefungujú v klasickom pracovnom režime. Zároveň však musí rešpektovať charakter ich práce a potreby tímu či klientov,“ vysvetlila Chloupková.
Možnosť flexibilného nastavenia práce sa stala jedným z dôležitých parametrov, podľa ktorých ľudia posudzujú potenciálneho zamestnávateľa. Pre firmu to podľa odborníkov môže byť výhodou pri získavaní nových pracovníkov. Prízvukovali však, že jej hodnota nespočíva iba v atraktivite pri pracovných inzerátoch. Dôležité je aj to, či flexibilné nastavenie reálne pomáha ľuďom pracovať udržateľne a či súčasne podporuje fungovanie tímu a celej firmy.
Odborníci upozornili, že flexibilita neprináša iba výhody, má aj svoje úskalia. Pre 29 % zamestnancov je najväčšou výzvou udržať hranice medzi pracovným a osobným životom. Takmer pätina, teda 19,5 %, pociťuje odlúčenie od kolektívu. Za náročnú považuje 18,3 % opýtaných aj dostupnosť kolegov a manažérov pri potrebe rýchlej konzultácie a 17,8 % má problém udržať efektívnu komunikáciu v tíme, najmä plynulý tok informácií a predchádzanie nedorozumeniam.
„Firma musí nastaviť celkový rámec a pracovné kapacity, HR spoločné princípy a manažéri ich preniesť do každodenného fungovania tímov. Ak ľuďom umožníme pracovať odkiaľkoľvek a v rôznom čase, nemôžeme na nich preniesť celú zodpovednosť za pracovné zaťaženie a schopnosť vypnúť. Manažéri musia nastavovať realistické očakávania a sami nevytvárať prostredie, v ktorom je normálne odpovedať večer alebo cez víkend. Zamestnanec má otvorene komunikovať svoje potreby a rešpektovať dohody tímu, nemôže však zostať jediným, kto zodpovedá za to, aby sa nepreťažil. Sloboda bez jasných hraníc sa môže ľahko zmeniť na permanentnú dostupnosť a nekonečný pracovný deň,“ upozornila Chloupková.
Zdroj: SITA.sk - Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, je to spôsob organizácie práce. Aké sú jej úskalia? © SITA Všetky práva vyhradené.
Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, ale stala sa spôsobom organizácie práce. V internom prieskume spoločnosti Seyfor ju za dôležitú označili takmer všetci oslovení respondenti. Flexibilita v práci zamestnancom pomáha šetriť čas, lepšie sa sústrediť a pri niektorých činnostiach pracovať produktívnejšie. Zároveň však prináša aj riziko stierania hraníc medzi prácou a súkromím. Podľa odborníkov preto nestačí, aby zamestnávateľ flexibilitu len umožnil, treba aj jasne nastaviť jej pravidlá a mantinely.
Umožniť ľuďom pracovať z domu alebo prispôsobiť si pracovný čas je len prvý krok, firma tomu podľa odborníkov musí prispôsobiť aj spôsob riadenia práce. S pracovníkmi si musí nastaviť jasné pravidlá hodnotenia výsledkov, aj to, akú dostupnosť očakáva, ako plánuje kapacity tímov či ako bude zabezpečená spolupráci i zastupiteľnosť. „Flexibilita preto nie je hotový benefit, ktorý firma raz zavedie a ďalej ho nemusí riešiť. Je to spôsob fungovania, ktorý sa musí priebežne vyvíjať spolu s organizáciou, potrebami tímov aj životnými situáciami zamestnancov,“ vysvetlila Martina Chloupková zo Seyfor.
Výhody flexibility
Výsledky interného prieskumu spoločnosti ukázali, že flexibilita má pre ľudí zásadný význam. Za dôležitú ju považuje 99 % respondentov. Zamestnanci si cenia flexibilitu najmä pre úsporu času pri cestovaní do práce, lepšie zosúladenie práce so súkromným životom a starostlivosťou o seba či možnosť vybaviť si počas dňa osobné záležitosti. Tieto výhody pomenovalo takmer 64 % opýtaných.
Prínos flexibility sa podľa respondentov prejavuje aj v samotnej práci. Lepšie sa dokáže sústrediť 59 % oslovených a 58,4 % uviedlo, že pri niektorých činnostiach sú produktívnejší. Polovici respondentov flexibilné usporiadanie práce pomáha lepšie riadiť energiu počas dňa. Prieskum tiež ukázal, že flexibilita pomáha ľuďom lepšie zladiť zamestnanie s ich životnou situáciou. Takmer 43 % opýtaných tak lepšie kombinuje prácu so starostlivosťou o deti a 24,4 % so starostlivosťou o blízkych.
„Ľudia nepotrebujú rovnaký model počas celej pracovnej kariéry. Iné podmienky môžu vyhovovať rodičovi malého dieťaťa, iné človeku, ktorý sa stará o blízkeho a iné zamestnancovi, ktorého práca si vyžaduje nerušené sústredenie. Dobre nastavená flexibilita umožňuje firme udržať kvalitných ľudí aj v obdobiach, keď nefungujú v klasickom pracovnom režime. Zároveň však musí rešpektovať charakter ich práce a potreby tímu či klientov,“ vysvetlila Chloupková.
Možnosť flexibilného nastavenia práce sa stala jedným z dôležitých parametrov, podľa ktorých ľudia posudzujú potenciálneho zamestnávateľa. Pre firmu to podľa odborníkov môže byť výhodou pri získavaní nových pracovníkov. Prízvukovali však, že jej hodnota nespočíva iba v atraktivite pri pracovných inzerátoch. Dôležité je aj to, či flexibilné nastavenie reálne pomáha ľuďom pracovať udržateľne a či súčasne podporuje fungovanie tímu a celej firmy.
Úskalia flexibility
Odborníci upozornili, že flexibilita neprináša iba výhody, má aj svoje úskalia. Pre 29 % zamestnancov je najväčšou výzvou udržať hranice medzi pracovným a osobným životom. Takmer pätina, teda 19,5 %, pociťuje odlúčenie od kolektívu. Za náročnú považuje 18,3 % opýtaných aj dostupnosť kolegov a manažérov pri potrebe rýchlej konzultácie a 17,8 % má problém udržať efektívnu komunikáciu v tíme, najmä plynulý tok informácií a predchádzanie nedorozumeniam.
„Firma musí nastaviť celkový rámec a pracovné kapacity, HR spoločné princípy a manažéri ich preniesť do každodenného fungovania tímov. Ak ľuďom umožníme pracovať odkiaľkoľvek a v rôznom čase, nemôžeme na nich preniesť celú zodpovednosť za pracovné zaťaženie a schopnosť vypnúť. Manažéri musia nastavovať realistické očakávania a sami nevytvárať prostredie, v ktorom je normálne odpovedať večer alebo cez víkend. Zamestnanec má otvorene komunikovať svoje potreby a rešpektovať dohody tímu, nemôže však zostať jediným, kto zodpovedá za to, aby sa nepreťažil. Sloboda bez jasných hraníc sa môže ľahko zmeniť na permanentnú dostupnosť a nekonečný pracovný deň,“ upozornila Chloupková.
Zdroj: SITA.sk - Flexibilita už nie je zamestnanecký benefit, je to spôsob organizácie práce. Aké sú jej úskalia? © SITA Všetky práva vyhradené.
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