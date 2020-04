Takmer 40 nových obchodov a viac ako 200 zamestnancov. Terno otvára ďalšie predajne po bývalej sieti Kačka

Nové predajne

28.4.2020 (Webnoviny.sk) -Terno získalo viaceré predajne po bývalej sieti Kačka. Celkovo od polovice novembra 2019 do dnešného dňa otvorilo už 38 predajní, v ktorých našlo uplatnenie viac ako 210 zamestnancov. "Aj v týchto neľahkých časoch rozširujeme predajnú sieť a otvárame nové obchody. Zákazníkom sa tak rozširujú možnosti na bezpečný nákup kvalitných potravín. Do miest, ale aj do malých obcí sa postupne vracajú obchody," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka.Zatiaľ posledné otvorené predajne Terno pribudli včera, 27. apríla, v Banskej Bystrici na Karpatskej ulici, na Myjave na Námestí M. R. Štefánika a v Šoporni na adrese Šoporňa 132. Aj v týchto obchodoch zákazníci nájdu širokú ponuku produktov, na ktoré sú zvyknutí z obchodov značky Terno, a to najmä 60 % podiel slovenských potravín.Predajne po bývalej Kačke otvára spoločnosť Terno real estate rýchlym tempom, aby opäť sprístupnila pohodlný nákup pre obyvateľov v lokalitách, kde potraviny dlhodobo chýbali. Pod názvom Terno sú otvorené v mestách Pukanec, Beluša, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Neded, Nové Zámky, Púchov, Zlaté Moravce, Považská Bystrica, Topoľčany, Žilina, Partizánske, Nová Baňa, Komárno, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Banská Štiavnica, Hriňová, Zohor, Detva, Kolárovo, Šoporňa, Banská Bystrica a Myjava.Terno real estate neustále investuje do rastu obchodnej siete po celom Slovensku a rozširuje portfólio svojich predajní. "Vo veľmi blízkej budúcnosti ešte otvoríme predajne v Bratislave na Holíčskej ulici a vo Vrbovom," uzavrel generálny riaditeľ.Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje viac ako 110 predajní Terno a Moja Samoška. V marci 2018 predstavila prvú predajňu pod názvom KRAJ, v súčasnosti ich už prevádzkuje 22 a plánuje ďalšiu expanziu.Informačný servis