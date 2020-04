Slovensko je európska špička v boji proti Covid-19 a mnohé krajiny nám závidia, vyhlásil Matovič

Obmedzovanie, disciplína a zodpovednosť

Za dobré čísla si môžeme sami

28.4.2020 - Sme európska špička v boji proti Covid-19. Na tlačovom brífingu to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič. Mnohé krajiny nám podľa neho súčasnú situáciu závidia.Ako konštatoval, dopracovali sme sa k tomu obmedzovaním, disciplínou, zodpovednosťou a s tým spojeným utrpením a obrovskými ekonomickými stratami."Bol by som veľmi rád, aby sme si nepokazili, čo sme si strádaním vybojovali," dodal. Ak podľa neho na základe dobrých dát z posledných pár dní začneme vypínať ochranné mechanizmy a nerešpektovať, čo nás chránilo, môže prísť druhá vlna a môže byť krutejšia ako doteraz.Ako uviedol člen permanentného krízového štábu Vladimír Krčméry, trend sa zdá byť veľmi pozitívny. Vie si preto predstaviť pokračovanie uvoľňovania opatrení. Stále však podľa neho platí stratégia niečo za niečo.Ako konštatoval, sú najmenej dva okruhy, ktoré sú rizikové. Prvý je režim na hraniciach, druhý je zvoľňovanie disciplíny v nosení rúšok a dodržiavania odstupov. To by podľa Krčméryho mohlo pokaziť dlho-mesačnú prácu.Ako dodala odborníčka na tropické choroby a bývala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, za dobré čísla si môžeme sami, a teda národ robil to, čo mu odporučila vláda."Neznamená to, keď je krásne počasie, že zvoľnenie pocítime aj my tým, že odložíme rúško a budeme sa navštevovať," uviedla. Ak budeme podľa nej disciplinovaní a budeme robiť, čo povie vláda a odborníci, môžeme pokračovať v uvoľňovaní ekonomiky.