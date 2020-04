Brusel dal Slovensku zelenú, na boj proti koronakríze môže použiť ďalšie stovky miliónov z eurofondov

Európska komisia vyšla v ústrety

Prvá fáza

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na boj proti koronakríze bude môcť Slovensko využiť ďalších 1,2 mld. eur. Ide o prostriedky, ktoré v rámci operačných programov našli jednotlivé ministerstvá. Ako v utorok informovala podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová, spoločne s ministrami identifikovali nezazmluvnené a nevyčerpané prostriedky, ktoré by Slovensku aktuálne mohli pomôcť."Zdravie je neoceniteľné a vďaka opatreniam, ktoré sme zaviedli, sa nám dari, ale takisto je dôležité starať sa o zdravie ekonomiky. A na to sú tieto peniaze z eurofondov určené," uviedla.Rezorty budú mať úlohu presunúť peniaze čo najskôr, potom sa vypíšu výzvy. Tie budú v réžii samotných ministerstiev, realitou by v ideálnom prípade mohli byť už začiatkom leta.Remišová skonštatovala, že Európska komisia nám v tejto oblasti vyšla v ústrety, upozornila, že čerpanie eurofondov bolo na Slovensku v posledných rokoch "katastrofálne".Podľa nej prepadlo množstvo peňazí, ktoré nám aktuálne budú veľmi chýbať. "Momentálne je mimoriadne dôležité, aby sme neprišli ani o euro," upozornila.Presunuté financie pôjdu do piatich oblastí. Na podporu zdravotníckeho systému poputuje 249,2 mil. eur a na podporu udržania zamestnanosti 506,99 mil. eur.Mikro, malé a stredné podniky dostanú 330,2 mil. eur a na podporu zložiek integrovaného záchranného systému smeruje 51 mil. eur. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 sa podporia sumou 114,8 mil. eur.Uvedené finančné prostriedky pritom predstavujú prvú fázu. Súčasťou materiálu, o ktorom bude v utorok rokovať vláda, je však aj kompletný zoznam tzv. národných projektov jednotlivých ministerstiev. V nich je aktuálne okolo 3,3 mld. eur.Aj v tejto oblasti pritom Remišová bude žiadať ministrov o dôkladnú analýzu a zváženie, či je nutné zrealizovať všetky aktivity a projekty, respektíve je možné zdroje využiť aj inak.