Takmer polovica Slovákov chce predčasné voľby a prieskum ukázal aj to, aká by bola účasť na referende

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Za predčasné voľby na Slovensku je 47 percent opýtaných. Možnosť „rozhodne áno" zvolilo 30,8 percenta a „skôr áno, ako nie" 16,2 percenta respondentov. Odpoveď „skôr nie, ako áno" označilo 19,8 percenta opýtaných a „rozhodne nie" 16,4 percenta. Odpovedať nevedelo 16,8 percenta respondentov.Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia , ktorý pre televíziu Joj uskutočnila od 8. do 10. marca. Agentúra vykonala prieskum telefonickou formou na vzorke 1 003 respondentov starších ako 18 rokov v rámci celého územia Slovenska.Ak by bolo na Slovensku referendum o predčasných voľbách, zúčastnilo by sa na ňom 53,1 percenta Slovákov. Možnosť „rozhodne áno" označilo 34,5 percenta a „skôr áno, ako nie" 18,6 percenta respondentov. Odpoveď „skôr nie, ako áno" si zvolilo 16,6 percenta opýtaných a „rozhodne nie" 16,1 percenta. Odpovedať nevedelo 14,2 percenta respondentov.