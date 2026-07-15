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15. júla 2026

Prezident Pellegrini v Azerbajdžane rokoval s premiérom, témou bola energetika aj investície – VIDEO, FOTO


Tagy: Energetika Investície Predseda Národnej rady SR (NR SR) Predseda parlamentu Predseda vlády Prezident Slovenskej republiky Rokovania

Prezident Peter Pellegrini rokoval v Azerbajdžane o hospodárskej spolupráci, investíciách a príprave dohody o vzájomnej ochrane a podpore investícií. Prezident



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55395140409_80c9fb264f_k 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini rokoval v Azerbajdžane o hospodárskej spolupráci, investíciách a príprave dohody o vzájomnej ochrane a podpore investícií.


Prezident Peter Pellegrini venoval druhý deň oficiálnej návštevy Azerbajdžanskej republiky rokovaniam o ďalšom rozvoji slovensko-azerbajdžanských vzťahov a o praktickom napĺňaní strategického partnerstva. S predsedom vlády Alim Asadovom hovoril o hospodárskej spolupráci, investíciách a realizácii spoločných projektov. Diskutovali aj o pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií, ktorá má podľa prezidentovej kancelárie vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín.

Hlavné témy rokovania


Jednou z hlavných tém bola energetická bezpečnosť. Partneri hovorili o možnostiach dlhodobej spolupráce, diverzifikácii zdrojov energií a prepravných trasách smerom do strednej Európy. Prezident zároveň deklaroval záujem Slovenska o predvídateľné a vzájomne výhodné riešenia.

Rokovania sa dotkli aj dopravy a logistiky. Pellegrini ocenil význam Azerbajdžanu pre rozvoj Stredného koridoru a predstavil záujem Slovenska posilniť svoju úlohu pri prepájaní európskych a ázijských dopravných trás. Hovorili aj o pripravovanom priamom leteckom spojení medzi Bratislavou a Baku, ktoré by mohlo podporiť obchod, cestovný ruch aj kontakty medzi obyvateľmi oboch krajín.

Návšteva veľvyslanectva a katolíckej inštitúcie


S predsedníčkou parlamentu Azerbajdžanu Milli Majlis Sahibou Gafarovou prezident Pellegrini rokoval o ďalšom rozvoji medziparlamentnej spolupráce. Ocenil intenzívnejší dialóg medzi Národnou radou SR a azerbajdžanským parlamentom, na ktorý nadviazalo memorandum o spolupráci podpísané počas májovej návštevy predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho v Azerbajdžane. Predmetom rokovania bola aj spolupráca univerzít, mobilita študentov, vzdelávanie a kontakty medzi mladými ľuďmi.

Program druhého dňa návštevy zahŕňal aj návštevu Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Baku. Následne navštívil rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kde sa stretol s apoštolským prefektom pre Azerbajdžan Mons. Vladimírom Feketem, pôvodom zo Slovenska. Hovorili o živote katolíckej komunity v krajine, činnosti Apoštolskej prefektúry a misii slovenských saleziánov, ktorí v Azerbajdžane pôsobia od roku 2000.

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Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini v Azerbajdžane rokoval s premiérom, témou bola energetika aj investície – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetika Investície Predseda Národnej rady SR (NR SR) Predseda parlamentu Predseda vlády Prezident Slovenskej republiky Rokovania
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