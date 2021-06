Roland Garros: Djokovič sa stal druhým finalistom dvojhry, vyradil obhajcu Nadala

Najvyššie nasadený srbský tenista Novak Djokovič bude v nedeľu súperom Gréka Stefanosa Tsitsipasa vo finále mužskej dvojhry na Roland Garros. V strhujúcom semifinále zdolal turnajovú trojku a štvornásobného obhajcu titulu Španiela Rafaela Nadala 3:6, 6:3, 7:6 (4). V Paríži bude bojovať o devätnástu grandslamovú trofej.



Djokovič odplatil Nadalovi vlaňajšiu finálovú prehru, ukončil jeho štvorročnú hegemóniu i 33-zápasovú víťaznú šnúru na parížskej antuke. Vzájomnú bilanciu s veľkým rivalom upravil na 30:28. Pre trinásťnásobného šampióna Roland Garros to je iba tretia prehra na turnaji. V roku 2015 podľahol Djokovičovi vo štvrťfinále, v roku 2009 skončil v osemfinále na rakete Švéda Robina Soderlinga.



Nadal čelil hneď v úvodnej hre piatkového duelu s Djokovičom dvom brejkbalom, vďaka dvom kvalitným podaniam ich však odvrátil. V ďalšom geme po sérii výborných ľaváckych forhendov po čiare prelomil podanie Djokoviča a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 3:0. V ďalšej hre opäť zobral Srbovi servis a v prvom sete viedol už 5:0. Djokovič zabojoval, v ďalších minútach znížil na 3:5, no Nadal koncovku zvládol, hoci premenil až v poradí siedmy setbal.

V druhom dejstve Djokovič zlepšil dĺžku úderov, začal mu vychádzať obojručný bekhend po čiare a Nadala dostával do úzkych. V druhom i šiestom geme Španiela brejkol a set získal vo svoj prospech. Djokovič bol v týchto momentoch na dvorci aktívnejší hráč, diktoval tempo výmen. Nadal nebol úplne vo svojej koži, z forhendu robil v dôležitých momentoch atypické chyby.



V treťom sete za stavu 2:2 opäť prišiel o servis. Hneď vzápätí síce kontroval rebrejkom a vyrovnal na 3:3, následne však pri vlastnom servise nezískal ani fiftín. Djokovič bol blízko k tomu, aby pretavil výhodu brejku vo vedenie 2:1 na sety. Viedol 5:3, za stavu 5:4 pri vlastnom podaní 30:0. Nadal však skvele zabojoval, otočil na 6:5 a pri podaní Djokoviča sa dostal k setbalu. Srb ho však odvrátil stopbalom a tak o zisku setu musel rozhodnúť tajbrejk, v ktorom mal navrch Djokovič. V úvode štvrtého dejstva síce Srb prehrával 0:2, no potom získal šesť gemov za sebou a postúpil do šiesteho parížskeho finále. Proti Nadalovi zaznamenal jubilejný 80. víťazný zápas na Roland Garros, na ktorom triumfoval v roku 2016.



"Odohral som jeden z najúžasnejších zápasov v kariére. Je pre mňa privilégium, že som mohol byť jeho súčasťou. Diváci boli skvelí, dodávali nám veľa energie a fandili obom hráčom. Atmosféra bola fantastická. Musel som podať maximálny výkon na to, aby som zdolal Rafu Nadala na centri Philippa Chatriera. Je to nesmierne náročná úloha V dôležitých momentoch som si dokázal zachovať chladnú hlavu, podržalo ma podanie," uviedol Djokovič v pozápasovom interview s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.

Muži - dvojhra - semifinále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Rafael Nadal (Šp.-3) 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2