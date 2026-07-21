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21. júla 2026

Talianska polícia zhabala v prístave Vado Ligure 770 kilogramov kokaínu za štvrť miliardy eur


Tagy: obchodovanie s drogami Pašovanie drog Talianska polícia zhabanie kokaínu

Drogy ukryté medzi banánmi z Ekvádoru objavili v chladiarenskom kontajneri, prístav sa podľa vyšetrovateľov stáva významnou tranzitnou trasou pašerákov.



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gettyimages 1212836869 1 676x448 21.7.2026 (SITA.sk) - Drogy ukryté medzi banánmi z Ekvádoru objavili v chladiarenskom kontajneri, prístav sa podľa vyšetrovateľov stáva významnou tranzitnou trasou pašerákov.


Talianska polícia v utorok oznámila, že v prístave Vado Ligure na severozápade krajiny zhabala 770 kilogramov čistého kokaínu s odhadovanou pouličnou hodnotou približne 250 miliónov eur.

Banány a kokaín


Zásielka bola ukrytá v chladiarenskom kontajneri z Ekvádoru medzi desiatkami paliet s banánmi. Drogy objavili pri kontrole nákladu v prístave, uviedla polícia vo vyhlásení.

Po predchádzajúcom zadržaní drog v tom istom prístave talianske úrady sprísnili monitoring lokality, ktorú považujú za možný tranzitný bod medzinárodného obchodovania s drogami.

Atraktívny prístav


Vyšetrovatelia upozornili, že rastúci význam prístavu Vado Ligure ako európskeho obchodného uzla zvyšuje jeho atraktivitu aj pre zločinecké siete zapojené do nelegálnych aktivít.

Začiatkom júla polícia v rovnakom prístave zaistila ďalších 340 kilogramov kokaínu s odhadovanou pouličnou hodnotou približne 120 miliónov eur.


Zdroj: SITA.sk - Talianska polícia zhabala v prístave Vado Ligure 770 kilogramov kokaínu za štvrť miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: obchodovanie s drogami Pašovanie drog Talianska polícia zhabanie kokaínu
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