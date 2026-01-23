Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. januára 2026

Progresívcov od Smeru delia necelé tri percentá, na matovičovcov sa tentoraz tesne dotiahli liberáli


Tagy: Prieskum agentúry Ipsos Prieskum preferencií politických strán

Progresívne Slovensko opäť obsadilo prvenstvo v prieskume. Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici januára, progresívci by získali 20,5 ...



Zdieľať
3j2a4703 676x451 23.1.2026 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko opäť obsadilo prvenstvo v prieskume. Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici januára, progresívci by získali 20,5 percenta voličských hlasov.


Progresívne Slovensko sa tak drží aj naďalej na prvom mieste, aj keď si oproti novembru pohoršilo o 3,1 percentuálneho bodu. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Na druhom mieste by skončila so 17,6 percenta hlasov strana Smer-SD, ktorej podpora tak zostala takmer nezmenená.

Liberáli si polepšili


Za Smerom nasleduje hnutie Republika, ktoré by vo voľbách získalo 12,3 percenta. Preferencie hnutiu tak oproti novembru porástli o 1,6 percentuálneho bodu. Ak by sa voľby konali v polovici januára, volebná účasť by bola 63 percent. Agentúra vykonávala prieskum od 15. do 20. januára na vzorke 1 034 respondentov.

Do parlamentu by sa zo štvrtého miesta dostala strana Sloboda a Solidarita, ktorá si v preferenciách tiež polepšila. Ak by sa voľby konali teraz, stranu by volilo 8,4 percenta voličov. Liberáli skončili tesne pred Hnutím Slovensko, ktoré, naopak, zaznamenalo pokles. Dnes by Hnutie Slovensko volilo 8,3 percenta voličov.
 

Hlas stále klesá


V dlhodobom trende poklesu preferencií pokračuje strana Hlas-SD. Tá skončila v najnovšom prieskume na šiestom mieste s podporou 7,3 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (6,8 %) a teste aj strana Demokrati (5,2 %). Pred bránami Národnej rady SR by zostala Maďarská aliancia (3,5 %), hnutie Sme rodina (2,4 %), a tiež koaličná Slovenská národná strana (2,4 %). Novú politickú stranu Právo na pravdu by volilo 1,7 percenta voličov a stranu Za ľudí 1,1 percenta.

Do parlamentu by sa tak spolu dostalo osem strán. Progresívci by získali 36 mandátov, Smer-SD 31, Republika 21, Sloboda a Solidarita a Hnutie Slovensko zhodne po 14, Hlas-SD 13, KDH 12 a Demokrati by získali deväť kresiel v parlamente. Z toho vyplýva, že strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť koaličnú väčšinu, keďže národniari by sa do parlamentu už nedostali. Smer a Hlas by nezostavili väčšinu ani s hnutím Republika. Koaličnú väčšinu by však vedeli vytvoriť opozičné strany, avšak len s pribratím Hnutia Slovensko, s ktorým progresívci nateraz vylučujú povolebnú spoluprácu.



Zdroj: SITA.sk - Progresívcov od Smeru delia necelé tri percentá, na matovičovcov sa tentoraz tesne dotiahli liberáli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prieskum agentúry Ipsos Prieskum preferencií politických strán
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Republika v prieskume skončila za Smerom, matovičovcov a Hlas predbehla s veľkým náskokom (14. 1. 2026)
 Prieskum ukázal, ako kriedová revolúcia a exekúcia Šutaja Eštoka ovplyvnili percentá Smeru a Hlasu. Zaujímavý je aj pohyb KDH (18. 11. 2025)
 Progresívci v najnovšom prieskume stále víťazia nad Smerom, SNS by sa do parlamentu nedostala (23. 10. 2025)
 Štátny prieskum výsledkami prekvapil, výhra Smeru a matovičovci na hranici zvoliteľnosti (9. 10. 2025)
 Prieskum poslal do parlamentu aj Demokratov, Smer-SD je pod 17 percentami a prekvapila novovznikajúca strana (25. 9. 2025)
 Prieskum: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by Smer (19. 9. 2025)
 Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu (14. 9. 2025)
 Smer-SD by bol podľa prieskumu najväčším skokanom, voľby by však nevyhral (10. 9. 2025)
 Progresívci by podľa prieskumu s náskokom porazili Smer-SD, Ficovi „kradne“ voličov hnutie Republika (13. 8. 2025)
 Progresívne Slovensko by vo voľbách získalo až 23 percent, o tretie miesto bojujú Hlas a Republika (11. 6. 2025)



nasledujúci článok >>
Taliansko na tanieri: zahrejte sa chuťami Stredomoria
<< predchádzajúci článok
Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosti maloobchodníkov za covidové opatrenia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 