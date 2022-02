Rusi uviedli do služby raketový systém umiestnený v bieloruskej časti

Ruská armáda ešte v stredu večer, pred štvrtkovým začiatkom cvičení v Bielorusku, uviedla do stavu aktívnej služby raketový systém S-400 rozmiestnený v bieloruskej Brestskej oblasti. Uviedlo to ruské ministerstvo obrany. Informovala o tom agentúra TASS.





"Bojové jednotky východného vojenského okruhu obsluhujúce raketový systém S-400 prešli do stavu aktívnej služby na zabezpečenie protivzdušnej obrany v rámci jednotného regionálneho systému protivzdušnej obrany Ruska a Bieloruska počas inšpekcie vojsk," napísal ruský silový rezort vo vyhlásení a dodal, že vojaci "prevzali úlohu monitorovať vzdušný priestor".Moskva už skôr oznámila, že inšpekcia ruských a bieloruských síl sa uskutoční v dvoch etapách. Prvá etapa, ktorá trvala do 9. februára, zahŕňala prerozdelenie jednotiek a vytvorenie účelových skupín v Bielorusku. Okrem toho bola preverená aj pripravenosť a schopnosti síl rýchlej reakcie protivzdušnej obrany z hľadiska ochrany strategických objektov.Rusko-bieloruské manévre s názvom Spojenecké odhodlanie 2022 budú trvať do 20. februára. Jednotky podľa TASS nacvičujú, ako odraziť "vonkajšiu agresiu" a ako chrániť záujmy Zväzového štátu Ruska a Bieloruska.S-400 Triumf je nová generácia protilietadlového zbraňového systému s vysokým stupňom automatizácie. Ide o vylepšenú verziu staršieho systému S-300. Jeho úlohou je odrazenie útoku nepriateľa. Dokáže likvidovať taktické a strategické bombardéry, balistické strely aj lietadlá včasnej výstrahy (AWACS). Systém dokáže selektívne pracovať až so štyrmi rôznymi typmi rakiet, ktoré majú rozdielnu štartovaciu hmotnosť a dolet, čím dokáže vytvoriť vrstvenú obranu.