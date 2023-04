Si Ťin-pching zavolá Zelenskému v pravú chvíľu, mal povedať počas jeho rozhovorov s Macronom

6.4.2023 (SITA.sk) - Čínsky prezident Si Ťin-pching počas štvrtkových rozhovorov s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom v Pekingu povedal, že je pripravený zavolať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému v pravú chvíľu. Pre televíznu stanicu CNN to uviedli francúzske diplomatické zdroje.Macron vo štvrtok na bilaterálnych rokovaniach povedal čínskemu vodcovi, že sa naňho spolieha, že využije svoj vplyv a „privedie všetkých späť k rokovaciemu stolu“. Macron zdôraznil úlohu, ktorú by Peking ako blízky spojenec Moskvy mohol zohrať pri riešení konfliktu na Ukrajine.„Ruská agresia proti Ukrajine zasiahla globálnu stabilitu a ukončila desaťročia mieru v Európe,“ povedal Macron vo svojom úvodnom prejave na bilaterálnych rokovaniach so Si Ťin-pchingom.Otázka dlhodobého mieru a rešpektovania medzinárodných hraníc je dôležitá pre Čínu aj Francúzsko, dodal Macron.