Vlhová sa teší domov, okrem zranenia priznala aj mentálne vyčerpanie. Momentálne mi už chýba sila zabojovať, uviedla

Petra sa sústredí na Svetový pohár

Zabojuje o veľký krištáľový glóbus

V bodovom hodnotení zaostáva za Shiffrinovou

13.2.2022 - Zápal šľachy v členku ľavej nohy nie je jediný a ani hlavný dôvod predčasného konca Petry Vlhovej na zimných olympijských hrách v Pekingu. Dvadsaťšesťročná Liptáčka po zisku zlatej medaily v slalome najprv vynechala superobrovský slalom, neskôr tréning zjazdu a v nedeľu pre RTVS potvrdila, že už na ZOH 2022 neabsolvuje ani jedny preteky.Pritom v alpskej kombinácii mala patriť medzi najvážnejšie adeptky na zisk niektorej z medailí. Pred štyrmi rokmi na ZOH v Pjongčangu skončila v kombinácii piata a v tejto disciplíne všestrannosti je aj dvojnásobná vicemajsterka sveta."Rozhodnutie to nebolo ľahké. Trápi má zranenie, ale nie je také rozsiahle, aby ma limitovalo nastúpiť na kombináciu. Celý život som chcela vyhrať olympiádu v slalome, a keď sa mi to teraz podarilo, najmä mentálne ma to veľmi vyčerpalo. Momentálne mi už chýba sila zabojovať, a keďže mám ešte pred sebou dosť pretekov aj po olympiáde, sústredím sa na ne," uviedla Petra Vlhová pre RTVS."Dala som si všetko dokopy na misky váh a uprednostnila som boj o veľký glóbus, ktorý ešte stále môžem získať. Teraz som prázdna, nemám silu na nič. Všetko som dala do olympijskej medaily v slalome. Cítim, že v kombinácii by som nebola stopercentná," dodala.Namiesto pôvodne plánovaných štyroch disciplín slovenská zverenka švajčiarskeho trénera Maura Piniho na ZOH 2022 absolvovala len dve. V nevydarenom obrovskom slalome obsadila 14. miesto a v dramatickom slalome po výraznom zlepšení v druhom kole zvíťazila.Vedenie slovenskej výpravy už začalo riešiť Vlhovej návrat domov. "Nechcela som riskovať zhoršenie zranenia, bolo to rozhodnutie moje aj môjho trénera s podporou celého tímu. Chcem zabojovať o veľký glóbus a dať do toho maximum. Ešte predtým si chcem oddýchnuť, dopriať si 'reset', aby som bola pripravená na 120 percent na záver sezóny," dodala Petra Vlhová pre RTVS.V prestížnom seriáli Svetového pohára 2021/2022 je Vlhová už istou víťazkou malého krištáľového glóbusu za celkové víťazstvo v hodnotení slalomu.V boji o veľký glóbus, ktorý pred rokom získala ako prvá Slovenka v histórii, je aktuálne druhá za Američankou Mikaelou Shiffrinovou.Vlhová má na konte 1 009 bodov, Shiffrinová 1 026 a do konca ženskej časti sezóny SP zostáva odjazdiť desať pretekov vrátane dvoch slalomov a troch obrovských slalomov.