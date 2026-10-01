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Tanec dostáva v Bratislave nový priestor. V oc tehelko otvára DOM Dance Centre s piatimi sálami


Tagy: OC Tehelko PR

Ponuka športových a voľnočasových aktivít v oc tehelko sa rozširuje o nový koncept. DOM Dance Centre prináša na ploche približne 720 m² päť tanečných sál a zázemie pre kurzy, ...



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img_5753_5734 676x338 1.10.2026 (SITA.sk) - Ponuka športových a voľnočasových aktivít v oc tehelko sa rozširuje o nový koncept.


DOM Dance Centre prináša na ploche približne 720 m² päť tanečných sál a zázemie pre kurzy, individuálne tréningy, workshopy aj väčšie tanečné podujatia. Ambíciou nového centra je vytvoriť otvorené miesto pre tanečníkov, lektorov, tanečné školy aj ľudí, ktorí chcú s tancom ešte len začať. Príchodom DOM Dance Centre oc tehelko ďalej rozvíja svoju ponuku služieb a voľnočasových aktivít s dôrazom na pohyb, zážitok a komunitu.

Päť sál pre tanec, pohyb aj komunitu


Nové DOM Dance Centre ponúkne na ploche približne 720 m² päť tanečných sál rôznych veľkostí, od 47 do 150 m². Priestory s približne šesťmetrovými stropmi, veľkými zrkadlovými plochami a technickým vybavením sú navrhnuté pre tanečné lekcie, individuálne tréningy, workshopy aj väčšie podujatia. Program bude určený deťom, tínedžerom aj dospelým a zahŕňať bude pravidelné tanečné kurzy, open classes, jednotlivé lekcie, workshopy či masterclasses. Sály si zároveň budú môcť prenajať lektori a tanečné školy na pravidelné aktivity, ale aj jednotlivci na vlastný tréning. Priestory budú dostupné aj pre súkromné a špeciálne projekty.

DOM však nechce byť iba tanečnou školou či miestom na prenájom sál. Jeho ambíciou je prepájať rôzne tanečné štýly, lektorov a komunity a vytvoriť spoločné zázemie pre tanečný život v Bratislave. "Naším cieľom je, aby bol DOM miestom otvoreným pre každého, kto má blízko k tancu a pohybu – bez ohľadu na vek, skúsenosti či tanečný štýl. Nejde nám len o samotné lekcie. Našou ambíciou je vytvoriť miesto, kde sa budú stretávať ľudia, lektori a tanečné komunity, vznikať nové spolupráce a kde si každý môže nájsť svoj vlastný spôsob pohybu. Presne to vystihuje aj naše motto: Hýb sa po svojom. Objav svoj rytmus. Nájdi svoj DOM," hovorí Mykola Dernovyi, riaditeľ DOM Dance Centre.

K pohybovým aktivitám v oc tehelko pribúda tanec


Príchodom DOM Dance Centre pokračuje oc tehelko v rozširovaní možností pre pohyb a aktívne trávenie voľného času. Vďaka polohe v bezprostrednej blízkosti Národného futbalového štadióna postupne dopĺňa retail a služby o koncepty spojené s pohybom, športom a voľným časom.

"Teší nás, že k pohybovým aktivitám, ktoré dnes návštevníci u nás v oc tehelko nájdu, pribúda aj tanec. DOM Dance Centre svojou veľkosťou a variabilitou oslovuje široké spektrum ľudí – od detí a úplných začiatočníkov až po skúsených tanečníkov, lektorov či tanečné školy. Zároveň rozširuje možnosti, ako u nás tráviť čas aktívne a zmysluplne, a prináša komunitný rozmer, ktorý chceme v oc tehelko ďalej rozvíjať. Naším cieľom je postupne vytvárať miesto, kam ľudia prichádzajú ako za nákupmi či službami, tak aj za pohybom, zážitkami a aktivitami, ku ktorým sa radi vracajú," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.

Praktickou výhodou pre návštevníkov DOM Dance Centre je aj pohodlné parkovanie v podzemných garážach priamo v oc tehelko. Nové tanečné centrum tak dopĺňa ponuku obchodného centra o ďalší koncept zameraný na pohyb, voľný čas a komunitu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Tanec dostáva v Bratislave nový priestor. V oc tehelko otvára DOM Dance Centre s piatimi sálami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OC Tehelko PR
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