Taraba fandí viac Ficovi ako Pellegrinimu a povedal aj meno možného kandidáta SNS do prezidentských volieb

Dankove obavy z rozpadu koalície

Na druhej strane bude „pretlak“

15.12.2023 (SITA.sk) - Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba si myslí, že ak Slovenská národná strana (SNS) postaví vlastného prezidentského kandidáta, bude to zrejme jej predseda Andrej Danko Ak SNS pôjde po straníckej línii, je to podľa neho najpravdepodobnejšia voľba. V relácii Braňo Závodský naživo minister Taraba poprel, že by sa chystal kandidovať on sám, dodal, že podporí toho, koho vygeneruje SNS.Na otázku o Dankových obavách z rozpadu vládnej koalície v prípade úspešnej prezidentskej kandidatúry predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho Taraba reagoval, že si myslí, že predseda SNS sa obáva toho, čo by bolo z Hlasom, ak by odišiel Pellegrini, ktorý je výraznou osobnosťou tejto strany.Na margo toho, že Danko viackrát spomenul, že by bol za kandidatúru Roberta Fica (Smer-SD) Taraba dodal, že voličstvo SNS je skôr zhodné so Smerom než s Hlasom, preto je i podpora Fica pochopiteľnejšia než podpora Pellegriniho. „Z tohto pohľadu potom skôr to vychádza, že SNS musí niekoho postaviť,“ skonštatoval.Minister poznamenal, že SNS, už len z toho hľadiska, že je historicky najstaršia, by mala v prvom kole postaviť svojho kandidáta. Národniari majú podľa Tarabu právo postaviť svojho vlastného kandidáta, poukázal pritom na to, že na druhej strane bude „pretlak“.Spomenul v tomto smere kandidatúru Ivana Korčoka či bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana , ktorý tiež avizoval, že zvažuje kandidatúru. Taraba poznamenal, že v kuloároch zachytil i informácie o predsedovi hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi.