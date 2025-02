Taraba reaguje na Dankove výroky: Fico po atentáte nie je izolovaný, je zastihnuteľný na dvoch telefónnych číslach

16.2.2025 (SITA.sk) - Robert Fico pôsobí ako aktívny premiér a vstupuje aktívne aj do diania v koalícii . V diskusnej reláciispravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS ) v súvislosti s medializovaným výrokom šéfa SNS Andreja Danka , že Fico sa po atentáte, ktorý bol na neho spáchaný, izoluje.To, že Fico nemá mobilný telefón, je o ňom podľa Tarabu známe asi 15 rokov, môže však byť zastihnuteľný na dvoch telefónnych číslach ľudí z jeho okolia. "Je tým známy, že buď ho nájdete na jednom telefónnom čísle alebo na druhom. A keď ani na jednom, tak on sa ozve,” uviedol Taraba. Doplnil, že obdivuje, že premiér dokáže takto fungovať. "Ale aspoň má takú hrádzu,” dodal minister.