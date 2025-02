Vysoká škola už viac nestačí, slovenskí zamestnávatelia hľadajú hlavne prax a technologické zručnosti

Veľkú úlohu zohráva prax získaná popri štúdiu

Absolventom sú ochotní ponúknuť viac nefinančných benefitov

16.2.2025 (SITA.sk) - Slovenský pracovný trh sa vyznačuje nízkou mierou nezamestnanosti, avšak zamestnávatelia čelia nedostatku vhodných kandidátov. Ideálny stav pre každého vysokoškoláka je nájsť si po skončení školy prácu v odbore, ktorý vyštudoval.Prax však ukazuje, že viac než polovica absolventov vysokých škôl a takmer dve tretiny stredoškolákov sa dnes vo vyštudovanom odbore neuplatnia. Podľa personalistov z agentúry Grafton je dôvodov viacero, ich podstata však spočíva v nesúlade medzi požiadavkami a ponukou zamestnávateľov na jednej strane a zručnosťami a predstavami kandidátov na strane druhej.Okrem odboru, ktorý kandidát vyštudoval, berú v súčasnosti zamestnávatelia do úvahy najmä prax získanú popri štúdiu. „Vysoká škola už nie je až takou veľkou výhodou. Dôležitým predpokladom pre uplatnenie v praxi sú dnes pracovné zručnosti, získané popri škole,“ hovorí Veronika Širocká, tím líderka z bratislavskej pobočky personálnej agentúry Grafton.Firmy kladú dôraz na technologické zručnosti, ako sú AI, automatizácia a kybernetická bezpečnosť. Angličtina je považovaná za samozrejmosť, pričom rastie dopyt po nemčine. Najžiadanejší sú absolventi technických a ekonomických škôl, pričom najvyššie mzdy dosahujú v IT a inžinieringu. „Mnoho absolventov má síce vynikajúce teoretické znalosti, no chýba im prax popri štúdiu," dodáva Michaela Vilčeková z Graftonu.Mladí ľudia si uvedomujú svoju hodnotu a neboja sa pýtať si viac, čo býva pre zamestnávateľov výzvou, najmä ak nemajú dostatok finančných prostriedkov na pokrytie týchto požiadaviek. Absolventom sú však ochotní ponúknuť viac nefinančných benefitov, ako sú pružná pracovná doba, možnosť práce z domu, príspevky na vzdelávanie a ďalšie výhody.Podľa minuloročného mzdového prieskumu agentúry Grafton patrili k najlepšie plateným absolventské pozície v sektoroch IT a inžinieringu. Porovnanie minuloročných nástupných miezd vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných absolventov potvrdzuje konštatovanie personalistov, že vysoká škola nemusí byť na začiatku pracovnej kariéry výhodou.Napríklad vysokoškolsky vzdelaný inžinier na juniorskej pozícii zarobil minulý rok v Bratislave a Trnave mesačne 1 500 až 2-tisíc eur, čo je približne rovnako ako nástrojár alebo zámočník s výučným listom 1 600 až 2-tisíc eur, a dokonca menej než zvárač alebo automechanik v rovnakých krajoch 1 500 až 2 100 eur, respektíve 1 800 až 2 200 eur.