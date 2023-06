Tatar aj Halák odchádzajú zo svojich klubov v NHL. Kam zamieria?

Nepredĺžia spoluprácu s Tatarom

Halák odchádza z Manhattanu





Trh s voľnými hráčmi sa v NHL oficiálne otvorí v sobotu 1. júla o 18.00 h SELČ.



29.6.2023 - Skúsení slovenskí hokejisti Tomáš Tatar Jaroslav Halák nebudú pokračovať v zámorskej NHL v kluboch, v ktorých pôsobili v sezóne 2022/2023. Obom sa končia zmluvy a ich zamestnávatelia im neponúknu nové, takže v sobotu 1. júla sa stanú neobmedzenými voľnými hráčmi a budú k dispozícii na hráčskom trhu.Tridsaťdvaročný útočník Tatar nedostal nový kontrakt od klubu New Jersey Devils a v tíme New York Rangers už nepočítajú s 38-ročným brankárom Jaroslavom Halákom. Generálny manažér "diablov" Tom Fitzgerald pre televíziu TVA Sports uviedol, že organizácia z Newarku nepredĺži spoluprácu s Tatarom ani s útočníkmi Ryanom Gravesom a Milesom Woodom. Dubničanovi vyprší zmluva na dva roky v celkovej hodnote deväť miliónov dolárov. V minulej sezóne odohral všetkých 82 duelov základnej časti a nazbieral v nich 48 bodov (20+28), v 12 zápasoch play-off však iba raz skóroval.Tatar má za sebou už 783 stretnutí v základnej časti NHL so ziskom 455 bodov (211+244), obliekal si aj dresy klubov Montreal Canadiens, Detroit Red Wings. V bojoch o Stanleyho pohár absolvoval 52 zápasov s bilanciou sedem gólov a šesť asistencií.Halákov agent Allan Walsh na svojom twitteri potvrdil, že jeho klient chce pokračovať v kariére v profilige, ale nebude to na Manhattane. "Halák je na sto percent odhodlaný hrať v sezóne 2023/2024 a 1. júla bude k dispozícii ako neobmedzený voľný hráč. Potrebuje už len päť triumfov, aby dosiahol métu 300 v základnej časti. Odohrá aj 18. sezónu v súťaži," napísal Walsh o Bratislavčanovi, ktorému končí ročná zmluva s platom 1,5 milióna USD.Jaroslav Halák odchytal v uplynulom ročníku 24 zápasov v drese "jazdcov", z ktorých desať doviedol do víťazného konca. Jeho úspešnosť zákrokov bola 90,3 percenta v priemere inkasoval 2,72 gólu v každom dueli.V NHL vychytal spolu 295 triumfov v 581 stretnutiach základnej časti a 17 víťazstiev v 39 dueloch play-off, okrem NY Rangers pôsobil v tímoch Montreal Canadiens, Washington Capitals, St. Louis Blues, Boston Bruins