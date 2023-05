Tatar by v budúcej sezóne mohol hrať po boku čerstvej jednotky draftu

Vhodná destinácia pre Tatara

V play-off však nič neukázal

23.5.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar by mohol opäť zmeniť pôsobisko v zámorskej NHL po dvoch sezónach v tíme New Jersey Devils Tridsaťdvaročnému krídelníkovi sa končí zmluva s „diablami" a je otázne, či dostane novú, keďže v play-off sa mu nedarilo. Nick Villano z portálu Pucks and Pitchforks si myslí, že vhodná destinácia pre vicemajstra sveta z roku 2012 je Chicago Blackhawks „Čierne jastraby" budú mať na tohtoročnom drafte nováčikov právo vyberať si z 1. priečky a zrejme si zvolia generačný talent Connora Bedarda , okolo ktorého začnú budovať mužstvo do ďalších rokov.Navyše, v tíme z „veterného mesta" je nedostatok kvalitných útočníkov, čo by Tatar mohol využiť a predĺžiť si kariéru v profilige. Mohol by si tiež udržať priemerný ročný plat na úrovni približne 4 milióny dolárov.„Ešte pred pár týždňami by bola nová zmluva pre Tatara jednou z priorít klubu. V základnej časti bol taký dobrý, väčšinou hral v útoku s kapitánom Nico Hischierom a dokonca mu pomohol k nominácii na Selkeho trofej. V play-off však neukázal nič. Jedno zlé play-off nemusí vyvolať obavy, ale pri Tatarovi je to už zvyk. Ako hráč Vegas a Montrealu bol v play-off často zdravý náhradník, čo neboli ojedinelé prípady. Nebol to problém, kým sa Devils zameriavali na základnú časť, no teraz je situácia iná. Úspech v play-off bude pre tím čoskoro rovnako dôležitý," poznamenal Villano, ktorý si dokáže predstaviť Tatarov odchod do Chicaga.„Stále chce čo najlepšie zarábať, keďže už nemusí dostať veľa šancí. Jedno z riešení je upísať sa tímu, do ktorého prichádza generačný talent. Chicago uspelo v draftovej lotérii a určite si vyberú Bedarda, ktorý má najväčší potenciál od čias Connora McDavida. Blackhawks majú hrozné jadro útočníkov a Tatar by bol zďaleka ich najlepší krídelník. Mohol by odohrať jednu či dve sezóny po boku Bedarda a lepšie si zarobiť. Ak by mal ďalšiu 30-gólovú sezónu, mohol by o pár rokov stále zarábať 4 milióny za sezónu," myslí si Villano.