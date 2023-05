Slovensko si na MS v hokeji 2023 vo štvrťfinále nezahrá, zápas Švajčiarsko – Lotyšsko rozhodlo až predĺženie (video)

Lotyši skončili v skupine tretí

Slovákom ide stále o veľa

MS v hokeji 2023 - výsledky



utorok 23. mája





A-skupina



Tampere





Nemecko - Francúzsko 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Švédsko - USA 3:4 po predĺžení (1:1, 0:2, 2:0 - 0:1)

Fínsko - Dánsko 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

B-skupina



Riga





Slovensko - Nórsko 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Kanada - Česko 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Švajčiarsko - Lotyšsko 3:4 po predĺžení (0:0, 1:2, 2:1 - 0:1)

23.5.2023 (SITA.sk) - Tohtoročné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa pre slovenskú reprezentáciu už skončili. Slováci obsadili v základnej B-skupine v lotyšskej Rige s jedenástimi bodmi nepostupovú 5. priečku a v celkovom hodnotení šampionátu im patrí 9. pozícia.Zverenci trénera Craiga Ramsayho síce v utorok zdolali Nórov 4:1, no domáci Lotyši vo večernom rižskom súboji získali potrebný bod. S istými víťazmi skupiny Švajčiarmi získali hneď dva, keď ich zdolali 4:3 po predĺžení."Krajina helvétskeho kríža" nechala v utorok oddychovať svojich najlepších hráčov pred štvrtkovým štvrťfinále, v ktorom v Rige vyzvú Nemcov.Lotyši sa ziskom dvoch bodov posunuli na 3. miesto v hodnotení skupiny a o semifinále zabojujú so Švédmi. V treťom utorkovom súboji v Rige prehrali Česi s Kanaďanmi 1:3 a postúpili až zo 4. priečky, na štvrťfinále cestujú do Tampere a tam ich čaká výber USA.Američania v A-skupine v utorok zdolali Švédov 4:3 po predĺžení a s 20 bodmi z 21 možných ovládli hodnotenie v Tampere. Vo fínskej skupine tiež Nemci zdolali Francúzov 5:0 a potvrdili tým prienik do štvrťfinále. Vo večernom súboji Fíni nemali problémy s Dánmi a triumfovali nad nimi vysoko 7:1.MS 2023 sa pre Slovákov síce už skončili, stále im však ide o veľa. Po aktuálnom šampionáte sa totiž uzavrie rebríček Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v súvislosti s kvalifikáciou o postup na ZOH 2026 do Talianska. Tam sa automaticky kvalifikuje prvých osem výberov, ďalšie sa budú usilovať o olympijskú miestenku v kvalifikácii. Aby Slováci boli na 8. stupienku v uvedenom hodnotení, v ďalšom priebehu je na základe aktuálneho bodovania potrebné vypadnutie Nemcov vo štvrťfinále a tiež to, aby sa Lotyši nestali majstrami sveta.Otáznik stále visí nad Rusmi a ich účasťou pod piatimi kruhmi o tri roky. Ak by padol verdikt, že sa v Taliansku nepredstavia v súvislosti s vojnou, ktorú už viac ako rok vedú na území Ukrajiny, Slovákom by na priamu účasť na ZOH 2026 mohla stačiť aj 9. priečka v rebríčku IIHF a tú obsadia, ak sa splní len jeden z uvedených parametrov.